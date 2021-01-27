Эксперт объяснила, почему в Крыму дорожают продукты

Симферополь, 27 января. Одна из самых заметных «достопримечательностей» Крыма — это цены. Курортная составляющая дает о себе знать. Туристы сравнивают стоимость местных продуктов со столичными и с удивлением разводят руками. Как сообщила ФАН эксперт в области развития потребительского рынка Светлана Немирович, более 60% доходов многие крымчане тратят на приобретение продуктов питания.

«В Крыму цены выше, чем в среднем по России. Я считаю, что цены растут из-за отсутствия конкуренции на крымском рынке. У нас очень мало федеральных сетей, только «Метро» и «Ашан». Все остальные имеют собственников на региональном уровне. Я не исключаю искусственного завышения цен в магазинах», — говорит она.

Несмотря на привычный ежегодный рост, особенно перед праздниками, последнее увеличение цен на продукты в Крыму не радует граждан. По данным Крымстата, за прошедший год на 57,4% подорожал сахар, на 27,8% – гречка, подсолнечное масло – на 25,5%, и яйца – на 24,2%. Овощи выросли в цене на 18,1%.

В Министерстве промышленности по Республике Крым корреспонденту ФАН сообщили, что пока сделать ничего не могут, кроме как действовать в соответствии с постановлением РФ об остановке предельно допустимых размеров цен на социальные группы товаров.

На сегодняшний день в Крыму зафиксированы цены на сахар и подсолнечное масло, как на социально значимые продукты питания. Но что делать с остальными, в министерстве пока не отвечают. Тем временем Правительство РФ обсуждает жесткое регулирование цен на две новые категории продуктов после установления предельных цен на сахар и подсолнечное масло. Возможно, именно такими постепенными мерами вопрос с ценами и будет решен.

Крымстат сравнивает прирост цен на полуострове с Адыгеей, Астраханской областью, Калмыкией, где продукты дорожают еще стремительнее. Однако стоимость потребительской корзины в Крыму и Севастополе все равно выше, чем на Кубани. Как считает член Ассоциации молодых предпринимателей Дмитрий Филоненко, стоимость продуктов может продолжить расти. Он подчеркивает логичную взаимосвязь, что «для предпринимателей, чем выше цены, тем лучше».

Экономист Светлана Немирович предлагает бороться с посредниками, которых по пути от производителя к потребителю встречается слишком много. Стабилизация цен, по ее мнению, настанет тогда, когда рынок станет конкурентным и супермаркеты, рынки начнут бороться за покупателя.

В Центробанке считают, что рост цен на продукты в Крыму обусловлен неурожаем и ослаблением рубля. Из-за непогоды сократились площади посевов свеклы и подсолнечника, повысился их экспортный спрос. Стало дороже содержать птицу, что вызвало подорожание мяса и яиц.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство эффективно выполняет задачу по контролю сдерживания цен на основные продукты питания. Однако контролировать стоимость товаров в мелких магазинах почти невозможно, потому в некоторых из них цены могут превышать среднерыночные.