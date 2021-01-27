Севастополь, 27 января. В Севастополе возложили цветы к памятному камню Ленинград на аллее городов-героев, которая находится на площади Нахимова. Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что никто не должен забывать подвиг и героизм воинов и обычных горожан, которые прожили 872 дня в ужасной блокаде, более подробно — смотрите вместе с ФАН.

Напомним, ранее ФАН, в честь 77-летия снятия блокады Ленинграда, подобрал топ фильмов, которые рассказывают о боли, пережитой людьми, и олицетворяют их внутреннюю силу.