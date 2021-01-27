Судьба сокращаемых работников «Крымского титана» напугала жителей Армянска

Армянск, 27 января. В Крыму продолжается обсуждение серьезных сокращений на заводе в Армянске. Глава Минпромполитики РК Александр Трянов встретился с руководством завода «Титановые инвестиции» (бывший «Крымский титан»), где обсуждались меры по обеспечению максимальной занятости работников, попавших под сокращение с марта текущего года. В ситуации разбирался ФАН.

«Вопрос трудоустройства сокращенных работников завода был проработан с руководством ближайших химических предприятий ― АО «Крымский содовый завод» и АО «Бром». Также проведены предварительные переговоры с администрациями еще двух предприятий полуострова ― ООО «Кабельный завод Крымкабель» (г. Симферополь) и ПАО НПО «Йодобром» (г.Саки). Следующая встреча запланирована на февраль», ― написал Трянов у себя на странице в Facebook.

Сообщение о результатах проведенной встречи вызвало неоднозначную реакцию сотрудников предприятия, которой они поделились в комментариях под постом. Больше всего людей волнует отсутствие необходимого транспортного сообщения, например, от Армянска до Красноперекопска ― там расстояние 19 км. По информации работников, заработная плата на указанных в списке рассматриваемых предприятиях ниже нынешней, в среднем она составляет 20-23 тыс. рублей.

Информация о предполагаемой работе в Саках и Симферополе вообще людей привела в замешательство. Это, как минимум, далеко: не все могут переехать, у каждого свои жизненные обстоятельства ― пожилые родители, несовершеннолетние дети, да и просто отсутствие средств на покупку жилья в других городах. Своими опасениями поделилась с ФАН сотрудник цветного цеха Светлана, которая вместе с другими сейчас озабочена поиском работы.

«Я звонила на «Бром». Мне сказали, что вообще у них штат укомплектован, но если я за свой счет пройду переквалификацию, а это 7000 рублей, то, возможно, меня возьмут. Содовый завод транспорт для сотрудников не предоставляет. Последний рейсовый автобус из Красноперекопска на Армянск уходит в 17 вечера, а смена до 21 часа. Чем уехать? И так же при поездке на смену. Надо выехать из дома в 17 часов и ждать четыре часа начала рабочей смены? Будут ли решены эти вопросы, пока неясно», — рассказала работник.

Депутат Госсовета Крыма Илья Донченко, который давно принимает участие в судьбе коллектива завода «Титановые инвестиции», хорошо знаком с проблемами и трудностями работников. Он направил депутатский запрос в Министерство труда и социальной политики с требованием принять все необходимые меры для трудоустройства работников, сокращаемых на предприятии. В интервью корреспонденту ФАН Илья Донченко высказался также против курса, взятого собственниками завода на сокращение производства.

«Сокращая производство отечественной продукции, товаров, и переходя на закупки из Китая, уничтожаются предприятия, технологии, люди лишаются работы. А самое главное, страна и республика становятся зависимы от внешнего поставщика, который будет диктовать свои условия. Отсутствие альтернативы внутри собственного рынка делает нас уязвимыми. Если говорить о цветном цехе, то производимый пигмент очень активно используется в строительстве, не только на полуострове, но и по всей стране. Закрывать цех по его производству нет никаких предпосылок. Тем более, что руководство Крыма всегда шло навстречу предприятию, как, например, в прошлом году, когда были списаны долги за газ. Мое мнение — это предательство собственной экономики, которая не может себя защищать от внешних факторов», — высказал свое мнение депутат.

Илья Донченко также сослался на Постановление Совета Министров Республики Крым от 7 ноября 2017 года № 575, которым утверждена Программа промышленного развития Республики. Именно этим документом подтвержден факт того, что «Титановые инвестиции» являются градообразующим предприятием. Из 10 000 проживающих в городе граждан порядка 4000 человек работают на этом предприятии. И, конечно, неблагополучная обстановка на заводе не может не сказаться на социальном климате всего города. Так же считают сотрудники предприятия, которые даже предлагали еще несколько лет назад рассмотреть вопрос национализации предприятия для сохранения не только производства, но и города в целом. Об этом ФАН рассказал сотрудник предприятия Алексей Кружинский.

«Вопрос национализации предприятия поднимался. Я лично разговаривал с предыдущим директором. Но он заверил, что инициатива не может быть реализована из-за сопротивления собственника предприятия. И этот вопрос не рассматривается».

Судя по данным, которыми владеют работники завода, предстоят еще более серьезные реформы в течение ближайшего времени.

«Говорят о том, что завод опять переименуют, опять сменится руководство, а также о том, что сокращать будут в первую очередь лиц старше 55 лет. Сокращают не только сотрудников цветного цеха, но и электриков, сварщиков. Этим людям сложнее найти работу, чем молодежи. Двоих из моих коллег уже предупредили об этом. И это серьезная проблема», — рассказал Алексей.

Чем ближе 15 марта, тем выше градус напряженности у сотрудников и членов их семей. В Министерстве промышленной политики Республики Крым заверили, что контроль за трудоустройством людей со стороны ведомства ведется, обсуждаются все варианты, ищутся компромиссы. Пресс-секретарь Наталья Кащеева рассказала ФАН о принимаемых мерах.

«Трудоустройством сотрудников предприятия занимается руководство «Титана» и центр занятости, а Министерство промполитики контролирует этот процесс. Люди сами принимают решение, где они хотят работать. Министр контролирует законность всех происходящих процессов для соблюдения прав работников, чтобы люди не были брошены на произвол судьбы. Есть предложения от предприятий, которые заинтересованы в наборе сотрудников.

Например, симферопольский Кабельный завод готов даже предоставить жилье для работников. Кроме того, администрация города Армянска предлагает вакансии, имеющиеся в администрации. Уже есть информация пофамильно о сотрудниках, которые подлежат высвобождению. В первую очередь, учитываются пожелания сотрудников. Они должны решить, где они хотят работать до 1 марта. Предложения есть, их надо обсуждать и искать компромисс. Пока не поступало в адрес министерства заявок и пожеланий о трудоустройстве на конкретное предприятие. Ведомство готово оказывать необходимую помощь всем сотрудникам и контроль за процессами ведется», — заверила пресс-секретарь.

Реорганизация градообразующих предприятий — процесс почти всегда болезненный, особенно для тех, кого высвобождают. За каждой сокращенной штатной единицей стоит человеческая судьба, семья, необходимость преодоления непредвиденных трудностей.

Сотрудники «Крымского титана» начали получать «письма счастья» с 15 января 2021 года. Анонсирование предстоящих событий было еще в начале декабря 2020 года. Именно с этого момента коллектив градообразующего предприятия проявляет беспокойство о дальнейшей судьбе работников и завода в целом. Люди верят, что глава Крыма Сергей Аксенов, который пообещал бороться за каждого работника, приложит максимум усилий, чтобы всем сотрудникам была оказана помощь в трудоустройстве, чтобы они могли трудиться и обеспечивать свои семьи. ФАН будет следить за развитием ситуации на предприятии.

Справка: крупный химзавод в Армянске работает с 1970-х годов и является градообразующим предприятием. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году украинское ЧАО «Крымский титан» было перерегистрировано из Армянска в Киев. В то же время летом 2014 года в Москве было зарегистрировано ООО «Титановые инвестиции», которое получило имущество завода «Крымский титан» в Армянске в долгосрочную аренду. В 2018 году предприятие проходило процедуру банкротства из-за долга. Тогда же глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что завод закрывать не будут, но он может быть национализирован. Руководитель РК заверил, что будут приняты меры по стабилизации его работы и модернизации производства, позже вопрос с долгами был решен.