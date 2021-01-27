Взрывного роста нет: в Крыму борются с COVID-19, чтобы состоялся летний сезон

Симферополь, 27 января. В Крыму состоялось заседание оперативного штаба по вопросу предупреждения коронавирусной инфекции, в котором приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская, министр здравоохранения республики Александр Остапенко и другие. Они рассказали, как сейчас обстоит ситуация с заболеваемостью коронавирусом на полуострове.

Как сообщила Пеньковская, взрывного роста заболеваемости коронавирусом в Крыму не наблюдается, потому что мероприятия, которые были реализованы в республике, дают свой результат. Также Аксенов рассказал, как в Крыму намерены подготовиться к следующему летнему сезону, более подробно ― смотрите вместе с ФАН.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что Аксенов возмутился случаем со смертью пациентки после поездки на скорой по больницам.