Серьезная авария на трассе в Крыму стала причиной многокилометровой пробки

Симферополь, 27 января. В результате ДТП на трассе Симферополь-Алушта-Ялта в районе села Андрусово пострадали минимум три автомобиля. Движение затруднено в обе стороны. Причины аварии и наличие пострадавших утоняются.

В то же время, местные жители в комментарии корреспонденту ФАН утверждают, что повышенная аварийность связана с демонтажем светофоров в районе построенных недавно надземных переходов.

«Сегодня звонили из Минтранса с ответом на обращение, чтобы вернули светофор. Сказали, что его поставили временно, пока не отладят подъемник на переходе. Спросила, а как же потом выезжать из Заречного в город? Снова будут регулярные ДТП. Ответили, что доложат руководству и подумают над этим вопросом», — пишет в одном из местных чатов Елена Сергеевна.

Напомним, что ранее сообщалось о массовых ДТП на Трассе «Таврида» в связи с обильными снегопадами на территории республики Крым.