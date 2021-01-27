«Крупная находка»: ученые Севастополя нашли у сирийского Тартуса руины древнего порта

Севастополь, 27 января. В акватории сирийского Тартуса ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) обнаружили руины древнеримского порта во время второго полевого сезона российско-сирийской археологической миссии. Ранее неизвестный ученому миру порт, предположительно, римского периода, находится севернее Тартуса, передает корреспондент ФАН.

Об этом рассказал директор Института общественных наук и международных отношений Дмитрий Татарков. По его словам, это может быть даже не порт, а, например, морская крепость I века нашей эры. Он отметил, что были найдены остатки гидротехнических сооружений, маяка, четыре мраморных колонны. Сопутствующий керамический материал позволит более детально датировать объект.

«Это крупная находка, ранее неизвестная исторической науке», — подчеркнул Татарков.

В пресс-службе СевГу заявили, что ученые осматривали морское дно визуально и с помощью управляемых подводных аппаратов. Кроме порта были обнаружены три неизвестные до этого якорные стоянки античного периода, а также остатки античных гидротехнических сооружений: молов, причальных стенок. Весь керамический материал, который удалось поднять, сейчас находится на обработке в департаменте древностей Тартуса.

«Это остатки античных греческих амфор, финикийских сосудов, египетских ваз, римские каменные предметы обихода. Данный материал позволит реконструировать морские торговые пути, связывающие этот район с большим Средиземноморьем», — сказал Дмитрий Татарков.

Также директор Института общественных наук и международных отношений добавил, что теперь можно будет определить жизненный цикл существовавших тогда портов. Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Севастополе сохранят уникальную хору Херсонеса.