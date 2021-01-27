Аксенов возмутился случаем со смертью пациентки после поездки на скорой по больницам

Симферополь, 27 января. Онкология сегодня занимает второе место среди причин смертности в Крыму. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко во время заседания оперативного штаба по распространению новой коронавирусной инфекции, передает корреспондент ФАН.

В настоящее время на полуострове зарегистрировано более 60 тысяч пациентов с онкологией. Остапенко подчеркнул, что одной из проблем в этой сфере является дефицит врачей-онкологов и недостаточная оснащенность оборудованием медучреждений.

Глава Крыма Сергей Аксенов остро поднял вопрос помощи онкобольным, особенно в вопросе, касающемся маршрутизации, приведя в пример один из недавно произошедших инцидентов: пожилую женщину, страдающую от онкологии, возили на скорой по трем разным больницам. В каждой из них говорили, что не могут помочь старушке. Позже женщина скончалась и, возможно, потраченное время на «катания» стало критичным для онкобольной.

Точную причину смерти женщины выяснят эксперты. Однако к маршрутизации пациентов есть серьезные вопросы. Аксенов поручил главе Минздрава и вице-премьеру Елене Романовской проработать вопрос маршрутизации, чтобы исключить возможность повторения данной ситуации. Он отметил, что сегодня действительно врачи очень загружены, но это не значит, что пациента надо возить по нескольким больницам.

Ранее ФАН сообщал, что в Крыму началась вакцинация населения от коронавируса, на данный момент вакцинированы уже более 6000 человек.