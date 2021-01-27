В Крыму рассказали правду, как Ялта использует воду с ранее пересохшего Учан-СУ

Ялта, 27 января. Жители Ялты пожаловались в соцсетях, что вода с водопада Учан-Су якобы полностью сливается в море, то есть никак не используется в ситуации с вододефицитом на полуострове. При этом в городе введен график подачи воды, поэтому многим такая ситуация не нравится. Однако те жители, кто действительно следит за ситуацией и за тем, как власти города борются с проблемами водообеспечения, знают, что сейчас водопад подключен к озеру Могаби, от которого на сегодняшний день и питается курортная столица.

Эту информацию ФАН подтвердили в пресс-службе ГУП РК «Водоканал Южного Берега Крыма», отметив, что объем воды, который идет с водопада Учан-Су в сутки, ежедневно меняется — все зависит от погодных условий. В среднем же источник сегодня дает порядка 2500 кубометров воды ежедневно.

«Вода поступает в озеро Могаби. Мы берем максимальный объем, который позволяет водозабор, а остатки идут в речку Учан-Су. Ранее воду с водопада не использовали, запустили забор воды оттуда только в декабре 2020 года. В сутки с озера Могаби для обеспечения водоснабжением населения используется в среднем 2000 кубометров воды», — заявили в водоканале ЮБК.

Также в ведомстве сообщили, что до введения графиков подачи воды в среднем на территории Южного берега Крыма население использовало около 80 тыс. кубометров воды, а в летний период — около 100 тыс. Сейчас же в условиях экономии ГУП РК «Водоканал Южного Берега Крыма» подает в Ялту порядка 40 тысяч кубометров воды ежедневно.

Напомним, ранее ФАН показывал, как сейчас бьет ключом водопад Учан-Су в Ялте — это потрясающее зрелище.