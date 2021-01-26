Бежавший в Крым одессит пояснил причины бунта украинских моряков в Одессе

Симферополь, 26 января. В ключевых портовых городах Украины накануне прошли акции протеста против коррупции в сфере дипломирования моряков. В Одессе украинские моряки перекрыли трассу Одесса — Киев в районе села Дачного.

Митингующие требовали отправить в отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия, и. о. председателя Госслужбы морского и речного транспорта Андрея Глазкова, а также утвердить приказ Мининфраструктуры об упрощении системы дипломирования моряков и принять в ВР законопроект, отменяющий экзамены для повторного подтверждения действительности дипломов моряков.

Как пояснил корреспонденту ФАН бежавший в Крым от преследований киевского режима одессит Алексей Драгунов (имя изменено), моряки протестуют против непомерных коррупционных поборов в Черноморском пароходстве.

«На моем веку в пароходстве всегда процветала коррупция. Мой дед был моряком, поэтому я прекрасно знаком с ситуацией. При СССР он ходил четвертым механиком на легендарном судне космической связи «Космонавт Юрий Гагарин», и тогда все решали знания и опыт. А потом началась Украина, и в конце девяностых — начале нулевых оформить паспорт моряка, сделать медкомиссию и прочие документы стоило, примерно, 300 долларов США», — рассказывает ФАН одессит.

По его словам, сейчас и пароходства уже нет, и цены совсем другие. Если в 2015 году оформить паспорт моряка, экзамен по английскому и медкомиссию стоило порядка 1500 долларов, то осенью 2020 года за те же документы пришлось бы отдать 5000 долларов. А если английский хромает — вообще все 6000. Сегодня моряки просто не могут себе позволить такие суммы, что и стало причиной забастовок.

Ранее сообщалось, что российские моряки, освобожденные из пиратского плена, успешно вернулись в Крым.