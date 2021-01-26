«Какая мощь»: в Крыму показали, как сегодня выглядит самый длинный водопад Учан-Су

Ялта, 26 января. Сегодня внимание жителей Крыма приковано к водопаду Учан-Су в Ялте, который после длительной засухи вновь бьет ключом. В местных социальных сетях люди делятся видео и восхищаются тем, насколько мощный сейчас водопад. Это означает, что на Ай-Петри идет активное таяние снега, который выпал на Крещение. Вот, что люди пишут в комментариях по этому поводу:

«Какая красотища, какая мощь! Был бы он всегда таким», — заявила Татьяна Попова.

«А говорят, что в Ялте воды нет...» — отметил Артем Савельев.

«Я, к сожалению, видела его только летом, без воды. Спасибо за фото и видео», — добавила Валентина Клочкова.

Отметим, что некоторые комментаторы ранее писали, что якобы вся эта вода сливается в море, однако ФАН выяснил, как на самом деле сейчас используются ресурсы водопада Учан-Су.