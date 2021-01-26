ФАН выяснил, как работает запись на прививку от COVID-19 в поликлиниках Севастополя

Севастополь, 26 января. В Севастополе открылась свободная запись на вакцинацию от коронавируса. Записаться может любой желающий, зарегистрированный на портале «Госуслуги». Корреспондент ФАН выяснял, как работает запись.
Найти кликабельную ссылку, которая приведет на запись к врачу и вакцинацию несложно. Она расположена сразу на стартовой странице портала. Важно быть авторизованным пользователем, кроме того, на портал уже должны быть загружены все ваши основные документы: паспорт, СНИЛС, ОМС.
Перейдя по кликабельной ссылке, вы сможете прочитать короткую информацию о прививке, о показаниях, а также противопоказаниях. Затем необходимо выбрать место, где вы планирует получить вакцинацию. Сайт позволяет записаться в любое медицинское учреждение города, однако не везде эту услугу предоставляют.
Так, например, привиться совсем не получится во врачебной амбулатории поселка Кача, Врачебной амбулатории поселка Солнечный, ФАП села Андреевка, а также врачебной амбулатории села Осипенко.
В этих медицинских учреждениях вакцинация на данный момент недоступна. Также недоступна она и в ряде городских больниц.
«По выбранному Вами специалисту в ближайшие 14 дней нет доступного времени для записи. Пожалуйста, выберите другого специалиста или обратитесь в регистратуру медицинской организации для записи», ― гласит форма записи на портале.
Это сообщение получат те, кто сегодня попытается записаться минимум в пять поликлиник города.
Однако в поликлинике для взрослого населения в ГБУЗ «Городская больница №4» запись уже ведется. И на 8 февраля ― первый день массовой вакцинации ― там мест уже нет. Ажиотаж велик
Повезло и жителям Инкермана, там поликлиника также готова записать всех желающих привиться. Там еще есть окошки для записи на вторую половину дня 8 февраля, кроме того, можно выбрать свободное время и на 9 февраля.
Запись подтверждена успешно, на почту пришло уведомление об этом.
Напомним, ранее ФАН писал, о том, что в некоторых городах Крыма за вакциной также невозможно встать в очередь из-за большого ажиотажа и спроса среди крымчан.