ФАН выяснил, как работает запись на прививку от COVID-19 в поликлиниках Севастополя

Севастополь, 26 января. В Севастополе открылась свободная запись на вакцинацию от коронавируса. Записаться может любой желающий, зарегистрированный на портале «Госуслуги». Корреспондент ФАН выяснял, как работает запись.

Найти кликабельную ссылку, которая приведет на запись к врачу и вакцинацию несложно. Она расположена сразу на стартовой странице портала. Важно быть авторизованным пользователем, кроме того, на портал уже должны быть загружены все ваши основные документы: паспорт, СНИЛС, ОМС.

Перейдя по кликабельной ссылке, вы сможете прочитать короткую информацию о прививке, о показаниях, а также противопоказаниях. Затем необходимо выбрать место, где вы планирует получить вакцинацию. Сайт позволяет записаться в любое медицинское учреждение города, однако не везде эту услугу предоставляют.

Так, например, привиться совсем не получится во врачебной амбулатории поселка Кача, Врачебной амбулатории поселка Солнечный, ФАП села Андреевка, а также врачебной амбулатории села Осипенко.

В этих медицинских учреждениях вакцинация на данный момент недоступна. Также недоступна она и в ряде городских больниц.

«По выбранному Вами специалисту в ближайшие 14 дней нет доступного времени для записи. Пожалуйста, выберите другого специалиста или обратитесь в регистратуру медицинской организации для записи», ― гласит форма записи на портале.

Это сообщение получат те, кто сегодня попытается записаться минимум в пять поликлиник города.

Однако в поликлинике для взрослого населения в ГБУЗ «Городская больница №4» запись уже ведется. И на 8 февраля ― первый день массовой вакцинации ― там мест уже нет. Ажиотаж велик

Повезло и жителям Инкермана, там поликлиника также готова записать всех желающих привиться. Там еще есть окошки для записи на вторую половину дня 8 февраля, кроме того, можно выбрать свободное время и на 9 февраля.

Запись подтверждена успешно, на почту пришло уведомление об этом.

Напомним, ранее ФАН писал, о том, что в некоторых городах Крыма за вакциной также невозможно встать в очередь из-за большого ажиотажа и спроса среди крымчан.