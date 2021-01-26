«Видимо, хотела восстановить СССР»: крымчанка прописала у себя пятерых иностранцев

Симферополь, 26 января. Жительница крымской столицы незаконно зарегистрировала в собственной квартире в Симферополе несколько граждан иностранных государств.

В пресс-службе МВД по Республике Крым уточнили, что в квартире жительницы Симферополя были незаконно зарегистрированы граждане Украины, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана — всего пять человек. Эта новость быстро набрала много комментариев в местных социальных сетях. Вот, что люди пишут по этому поводу:

«Видимо, она у себя в квартире хотела восстановить СССР и дружбу народов. Интересно, кто ее сдал, и какой он национальности?» — задается вопросом Алексей Зубков.

«Хоть кто-то занимается возрождением Советского Союза, хоть в таких масштабах», — добавил Алексей Еремеев.

«В следующий раз будут думать, как нелегалов регистрировать. Все должны выполнять закон, тогда и жить нам всем будет лучше», — уверен Владимир Мягков.

Известно, что 39-летней женщине теперь грозит штраф от 100 тысяч рублей или лишение свободы от трех лет, поскольку против нее было возбуждено уголовное дело по статье 332.3 УК РФ.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в городах Крыма произошла серия набегов вандалов-художников.