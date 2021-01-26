Продавца мясных туш, развешенных прямо на дверях у дома в Саках, так и не нашли

На днях в Сети появилась фотография мясных туш, приспособленных для продажи прямо на подъездной двери и пеньках при входе в многоквартирный дом. Гротеск стихийной торговли в Саках вызвал бурную дискуссию. Одни пользователи одобряли продажу из-под полы, другие высказали брезгливость. В администрации города заявили, что фото может быть старым, выставленным для провокации. Продавца мясных туш они так и не нашли. Корреспондент ФАН выяснил подробности.

«Когда на выходных мне прислали это изображение, я была шокирована! Какая наглость ― вывешивать на дверях мясо! Откуда появилась эта фотография, я сказать не могу. То ли это провокация, то ли старое фото. Мы обследовали всю близлежащую территорию, но торговца мясом так и не нашли», ― рассказала корреспонденту ФАН замглавы администрации города Саки Оксана Дмитриева.

Руководитель утверждает, что рейды по несанкционированной торговле в городе проходят ежедневно. Для сакских предпринимателей созданы все условия для реализации продукции, работают несколько ярмарок, однако полностью искоренить стихийную торговлю не выходит.

«Есть продавцы, которых гоняют по городу каждый день. Эти люди принципиально не хотят становиться на торговые места и платить тот же рубль за это место. Причиной может быть несоответствующий нормам товар, та же незаконно выловленная рыба, которую хотят продавать в центре города», ― говорит Оксана Дмитриева.

Несмотря на административные рейды, стихийная торговля в Крыму цветет буйным цветом. Зелень, фрукты продают с ящиков, поставленных на тротуарах центральных улиц. Молоко в «полторашках», творог в пакетиках отпускают из багажников авто ― молочные продукты ветеринары называют самым страшным продуктом в стихийной торговле.

«На рынках, в супермаркетах есть лаборатории, где продукты проходят процедуру проверки на качество, имеются документы на подлинность и качество товара. Торговля с земли неприемлема для современного человека, это угроза для его жизни и здоровья», ― говорит эксперт в области развития потребительского рынка Светлана Немирович.

Предельный штраф за стихийную торговлю ― 3000 рублей, однако часто нарушители отделываются обычным предупреждением. Слишком долгая это волокита ― получение штрафа, поэтому главная цель администрации ― стихийной торговли не допустить в принципе.

«Прежде, чем штраф будет получен, составляется протокол, который выносится на комиссию, решающую, то ли назначить административное наказание в 500 рублей, то ли в 1000 или 3000 рублей, а может, обойтись предупреждением. Далее следует процедура получения денег, которая часто затягивается на несколько месяцев», ― объясняют в сакской администрации.

На сегодняшний день борьба со стихийной торговлей не слишком успешна в курортных городах Крыма. Главное препятствие ― в ее востребованности. Несмотря на предупреждения ветеринарной инспекции, ужасающейся при виде молока в пластиковых бутылках неизвестного происхождения, люди пробуют и покупают этот продукт. Берут «с пола» и зелень, и фрукты, и то же мясо. Пока будет спрос, будет и предложение.

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