Засуха в Крыму: как Ялта сегодня использует воду с Учан-Су для питания города

Ялта, 26 января. Крым уже несколько лет подряд переживает серьезную засуху, из-за чего водохранилища и другие водные источники сильно истощены. При этом в Республике Крым и Севастополе реализуется комплексный план по надежному водообеспечению населения, его стоимость составляет почти 50 млрд рублей.

Ялта — один из тех городов Крыма, в котором власти были вынуждены ввести графики подачи воды для экономии водных ресурсов. При этом в местных социальных сетях после того, как вновь появилась вода в ранее пересохшем водопаде Учан-Су, многие люди задались вопросом: почему пресную воду с водопада не собирают, из-за чего она бесполезно стекает в море?

ФАН решил проверить, так ли это на самом деле. Как выяснилось, вода с водопада не сливается в море, как многие привыкли думать. Дело в том, что на фоне истощения запасов местных водохранилищ власти города вновь начали использовать озеро Могаби для водоснабжения Ялты, подключив Учан-Су для питания озера.

До декабря 2020 воду из Могаби не использовали около 50 лет. Здесь были проведенным масштабные работы, чтобы спустя полвека вновь запустить подачу воды в город: проведены лабораторные исследования, отремонтирован насос для промывки фильтров, установлены новые элементы, чтобы все хорошо функционировало. Но Учан-Су сейчас не дает много воды — всего около тысячи кубометров в сутки, однако и это хороший показатель для засушливого года.

Раньше вода с водопада действительно шла в море, однако сейчас все изменилось, поскольку идет экономия пресной воды. Известно, что сейчас в сутки Ялта потребляет около 40 тысяч кубометров воды, поскольку были введены графики подачи воды.

Сейчас же почти 90% горожан получают воду круглосуточно, но не с водохранилищ, а из горных источников, на которые с недавних пор полностью перешла Ялта. Сегодня один из основных горных источников города — река Хаста-Баш. За счет этого власти рассчитывают наполнить местные водохранилища, запаса воды в которых осталось всего на несколько месяцев. Для уточнения более конкретных деталей корреспондент ФАН обратился в ГУП «Вода Крыма» и опубликует ответ, как он будет получен.

Напомним, ранее ФАН показывал, как выглядит полностью замерзший водопад Учан-Су в Ялте.