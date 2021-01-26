Переехавший в Крым одессит рассказал, как спецслужбы Украины запугивают южный город

В Одессе полиция продолжает фиксировать массовые анонимные сообщения о минировании школ и детских садов. Бывший боец Одесской дружины Алексей Драгунов (имя изменено) рассказал ФАН, кому выгодна такая ситуация.

Напомним, накануне в городе неизвестные снова сообщили о минировании детских учебных заведений. На этот раз их было 373. Письмо с предупреждением о минировании пришло на электронную почту полиции. Причем 10 дней назад в городе была аналогичная ситуация – только тогда «заминировали» 185 учреждений. Местные «патриоты» сразу же в этом нашли «русский след».

«Я уверен, что к сообщениям о минировании образовательных учреждений причастны сами украинские власти. Это крайне выгодно как власти в целом, так и СБУ в частности. В Киеве прекрасно знают, что Одесса никогда украинским городом не была и не будет, поэтому им приходится держать в этом районе значительные силы.

Постоянные сообщения о минировании, карманные теракты и другие постановочные мероприятия позволяют СБУ поддерживать финансирование, создавать видимость борьбы с «сепаратистами» и одновременно сваливать все это на Россию. Согласитесь, очень удобно, учитывая, что себестоимость мероприятия сводится к оплате услуг сотовой связи. Могу вас заверить, что большинство одесситов смотрят на подобные действия с нескрываемым сарказмом и иначе как цирком не называют», — пояснил Алексей Драгунов.

Кроме того, собеседник ФАН отметил, что постоянная имитация террористической угрозы позволяет украинским властям «легализовать» репрессии против несогласных и русскоязычного населения города.

Ранее ФАН сообщал, что в минировании детских садов в Одессе украинские патриоты нашли «русский след».