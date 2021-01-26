Что в «наследство» досталось новому владельцу винзавода «Коктебель» в Крыму

Коктебель, 26 января. Завод марочных вин «Коктебель» был продан на аукционе в Крыму. Его владельцем стал прежний арендодатель. ООО «Завод марочных вин Коктебель» заплатило за него чуть более 110 миллионов рублей, изначальная стоимость составляла порядка 100 млн рублей. У бывшего арендодателя в результате победы на аукционе останется в распоряжении более 70 объектов в Крыму (производственные цеха, котельные, бригадные домики и другие нежилые объекты недвижимости), а также земельные участки общей площадью почти 250 тысяч квадратных метров.

Также завод имеет собственные виноградники с общей площадью более тысячи гектар, и, что самое важное, завод обладает самой крупной мадерной площадкой в Европе — один млн литров. Кроме того, в 2020 году там открылся новый купажный цех. Вместе с тем в «Коктебеле» трудится почти 500 человек, а еще 200 сотрудников привлекаются во время сбора урожая.

Отметим, что с марта 2015 года винзавод развивается в рамках инвестиционного соглашения с Советом министров Республики Крым. Обязательства инвестора, «Гатчинского спиртового завода», по соглашению — вложение в развитие предприятия 1,4 млрд. рублей в течение 16 лет и создание не менее 450 рабочих мест. Известно, что инвестор вложил в крымское предприятие уже почти миллиард рублей.

Напомним, ранее ФАН более подробно рассказывал об уникальности винзавода «Коктебель».