Стало известно, кто выкупил известный винзавод «Коктебель» в Крыму

Коктебель, 26 января. В Крыму состоялись торги по продаже известного завода марочных вин «Коктебель». В аукционе принимали участие несколько претендентов: компания из Санкт-Петербурга НТЦ «Кристаллкор», ООО «Завод марочных вин Коктебель» (его нынешний арендатор, инвестором является «Гатчинский спиртовой завод» в Ленобласти) и пермский бизнесмен Андрей Шкловский. Стоимость активов «Коктебеля» изначально была оценена в 100 миллионов 180 тысяч рублей, при этом один шаг аукциона составлял пять млн.

Победителем конкурса стал ООО «Завод марочных вин Коктебель», заплатив за один из старейших винодельческих заводов Крыма «Коктебель» 110 178 094,77 рублей. Пока точно неизвестно, как новый владелец распорядится заводом, местные жители надеются, что он продолжит заниматься винодельничеством, поскольку «Коктебель» ― известный и узнаваемый во многих местах бренд.

Завод марочных вид «Коктебель» находится недалеко от Феодосии. Считается, что начало его развитию было положено в 1875 году: здесь врач Эдуард Юнге купил участки и начал вести винодельческое хозяйство.

Как ранее рассказывал ФАН, сегодня в «Коктебеле» выпускают сухие, полусухие и полусладкие вина, а также портвейны. Мы подробно рассказывали об уникальности винзавода «Коктебель».

Напомним, в Крыму вскоре прогнозируют частичный рост цен на российские вина.