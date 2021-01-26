«Возгораний нет, взрывов нет»: глава Ялты успокоила горожан после обрыва ЛЭП

Ялта, 26 января. Накануне поздно вечером в одном из районов Ялты произошло короткое замыкание на электросетях. Причиной стала непогода — МЧС еще 25 января сообщало о порывистом ветре и сильных дождях на ЮБК. На предприятии «Крымэнерго» ФАН объяснили, что на воздушной линии Гурзуф — Массандра произошел обрыв воздушной линии электропередач.

В свою очередь глава города утром в соцсетях сообщила о ситуации на данный момент. Она подтвердила информацию от «Крымэнерго» об аварийном отключении подстанции 110 киловольт в поселке Массандра и попросила ялтинцев не паниковать.

«Возгораний нет, взрывов нет, пострадавших нет! Аварийный участок был оперативно отключен и выведен в ремонт. Потребители подключены по резервной линии. Работы по устранению аварии продолжаются со вчерашнего дня. В течение 1-2 часов порыв будет устранен полностью», — говорится в сообщении главы горадминистрации.

Компании «Крымтеплокоммунэнерго» и «Ялтинские тепловые сети» с ночи проводят перезапуск котельных и вскоре вся ситуация будет решена.

Ранее ФАН публиковал видео, как непогода оставила более 27000 ялтинцев без электроэнергии.