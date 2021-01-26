Стали известны подробности ночных вспышек в Ялте, погрузивших город во мрак

Ялта, 26 января. Несколько грозовых вспышек в небе над Ялтой привели к отключению электроснабжения в городе, об этом в соцсетях написали местные жители.

В ответ на звонок корреспондента ФАН в ГУП РК «Крымэнерго» объяснили странные вспышки в районе Ялты в ночь с 25 на 26 января.

На предприятии 25 января около 22:00 на воздушной линии Гурзуф — Массандра произошел обрыв воздушной линии электропередач.

«В 22:02 на участке Гурзуф —Массандра в пролете опор 2-3 произошел обрыв воздушной линии 110 кВ. В результате аварии без электроснабжения остались 27,875 тыс. абонентов. Оперативными действиями сотрудников ГУП «Крымэнерго» менее чем за час электроснабжение было полностью восстановлено», — заявили в ведомстве.

Напомним, что 12 января в районе Ялты ученые зафиксировали два подземных толчка. В некоторых домах шатались небольшие предметы и тряслись окна.