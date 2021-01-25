«Заглянуть в глаза защитникам»: в Севастополе готовятся к открытию Пантеона памяти

Севастополь, 25 января. Новые имена защитников города Севастополя будут вписаны в Пантеон памяти историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея». Герои буквально будут смотреть на современных жителей и гостей Севастополя с импровизированного небосвода.

«Пантеон памяти был десять лет назад. Под его куполом проходит финальная часть каждой экскурсии, задуманная создателями музея как встреча поколений. На людей с импровизированного небосвода смотрят участники обороны Севастополя, принявшие последний бой на Херсонесском полуострове и в других очагах сопротивления в июле 1942 года», ― рассказали ФАН в историко-мемориальном комплексе.

Это заставляет многих содрогнуться, плакать и почувствовать, что защитники Севастополя — это не просто фигуры исторического прошлого, а такие же люди, как и мы.

«В этот момент повисает необычайная тишина. Если сначала люди перешептываются, улыбаются, то потом все замолкают и просто наблюдают. тишина сохраняется и после выхода экскурсионной группы из Пантеона памяти», ― рассказал ФАН экскурсовод музейного комплекса.

Пантеон памяти был закрыт для посещения 5 января. На данный момент ведется переоснащение его более современным оборудованием.

«Новая система будет включать четыре проектора с лазерным источником света, который имеет больший ресурс — до 40 тыс. часов работы. В старых проекторах ламповыми модулями — 2,5–3 тыс. часов. Кроме того, замена оборудования позволит увеличить площадь изображения на куполе (его высота с 5,8 метра увеличится до 7 метров), повысить четкость изображения, сократить расходы на техобслуживание комплекса Пантеона», ― отчитались в музее.

В новый видеоряд, который будет транслироваться в Пантеоне памяти, были добавлены портреты более 300 человек из числа последних защитников города. Источником фотографий послужили семейные архивы, фонды музеев Севастополя и России, немецкие карточки военнопленных.

ФАН удалось связаться с родственником одного из защитников Севастополя Львом Астафьевым. Его дедушка Владимир Титович Бутенко был стрелком-радистом МБР-2 и принимал участие в операциях авиаотряда Черноморского флота.

«Один из эпизодов боя, в котором принимал участие мой дедушка, описал штурман их полка в книге «Крылья Севастополя». В бою с четырьмя «Мессершмиттами» они одержали победу, сбив один истребитель. Моя бабушка до сих пор хранит газетные вырезки, письма. Они очень трогательные, буквально пронизаны любовью и нежностью», — рассказал Лев Астафьев.

Он также добавил, что высылал фото и документы дедушки руководству историко-мемориального комплекса.

«Я надеюсь приехать в Севастополь этим летом, мечтаю увидеть фото своего дедушки на обновленном небосклоне Пантеона памяти», — добавил внук защитника Севастополя.

В музее планируют закончить работы по обновлению мемориального объекта до конца февраля.

Ранее ФАН писал, что в Севастополь спустя 75 лет вернется трамвай.