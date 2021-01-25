Симферополь побил прошлогодний рекорд по сбору елей в полезной акции «Елковорот»

Симферополь, 25 января. В Крыму подводят итоги эко-акции «Елковорот». За несколько часов работы 22 пунктов собрали 556 елок. В Красногвардейском районе села Петровка молодые активисты раздобыли 25 новогодних деревьев, а в Алуште — всего две ели. В Севастополе урожай разряженных новогодних красавиц еще уточняется.

«Урожай больше, чем в прошлом году, когда собрали порядка 500 елок, — рассказала ФАН организатор акции Ника Нечаева. — В этом году в Симферополе мы задействовали 50 волонтеров, лучше информировали людей, нам также помогли партнеры».

В следующем году активисты хотят увеличить число дней приема и задействовать для акции два выходных дня — 16 и 23 января. Контейнеры для елок решили больше не ставить, так как люди вместо елок несут туда мусор.

«У нас была очень удачная точка с высокой проходимостью — как раз по пути к мусорным бакам. Мы взяли у мужчины елку, которую он нес к свалке, приспособили как рекламу и прислонили к ней табличку «Елковорот». Люди замедляли ход, задавали вопросы. Среди сдавших елки было много тех, кто просто нес их на выброс, кто-то знал об акции из Интернета, а кто-то — из газеты. Много елок мы подтянули туда сами с ближайших мусорных площадок. А были среди прохожих и те, кто сожалел, что только накануне выбросил свою елку», — вспоминает работу в «Елковороте» волонтер Светлана Колодина.

Собранные деревья уже отправили на переработку на симферопольский завод, где из них выпарят эфирные масла, а оставшуюся хвою отдадут на мульчу в питомник для удобрения растений.

В Алуште сбор елок прошел не так успешно. За три дня акции здесь собрали всего два дерева. В следующем году местные волонтеры решили рассказывать о возможности сдать деревья с момента их покупки.

«Будем просить поддержку в СМИ и у блогеров, сделаем больше пунктов сбора. Возле мусорных баков в городе оградим территорию лентой, поставим афишу и напишем даты сбора. Договоримся, чтобы коммунальные службы не увозили деревья: мы сами будем собирать и передавать их на переработку», — говорит куратор акции в Алуште Оксана Баринова.

Акция «Елковорот» проходит на Крымском полуострове третий год. Ее организуют волонтеры из НКО «Добро мира — волонтеры Крыма».