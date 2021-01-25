В городах Крыма произошла серия «набегов» вандалов-художников

Симферополь, 25 января. Крым и Севастополь развиваются при России быстрее, чем за весь предшествующий двадцатилетний период. Ежегодно в республике строятся и сдаются сотни проектов, направленные на развитие социально-экономической жизни на полуострове. В 2020 году находились на этапе строительства или были сданы свыше 700 объектов. Речь идет о зонах отдыха, реставрации парков, строительстве детских площадок, арт-объектов, ремонте дорог и улиц.

Однако не все жители полуострова это ценят, в частности это касается гиперактивной молодежи, которая иногда занимается откровенным вандализмом. Например, в Ялте недавно открыли отреставрированный парк возле набережной. Сделали качественно и красиво, чему местные жители крайне рады.

В парке появилась инсталляция с лампочками, многие люди часто там фотографируются. Но со временем там начали пропадать лампочки, о чем возмущено пишут жители Ялты в Сети. При этом досталось и местной администрации.

Кроме того, от рук вандалов пострадал недавно открывшийся скейт-парк в Евпатории — он был разрисован из аэрозольных баллончиков, причем «художники» явно не отличились талантом к рисованию.

Глава города Роман Тихончук заявил, что молодые ребята не должны портить общественные пространства Евпатории, а если они хотят рисовать, то администрация готова им выделить специальное место для этого.

Аналогичная ситуация сложилась в городе Севастополе. На мысе Хрустальный, где развернулось строительство культурного кластера, находится известный символ города — обелиск «Городу-герою Севастополю», который был построен еще в 1977 году. Со временем он стал разрушаться из-за агрессивной морской среды, а позже объект был закрыт для посещения. Однако лазы все равно остались.

Там часто появляется молодежь, оставляя после себя различный мусор и надписи на барельефах у обелиска. Власти намерены реконструировать объект, который с 2009 года не ремонтировался. Предварительная стоимость проекта — 250 млн рублей, однако сумма еще обсуждается, также идет поиск подрядчика, который смог бы реализовать проект.

В разговоре с ФАН психолог из Симферополя, работающая с детьми, Ольга Анисимова отметила, что у детей в подростковом возрасте, который может начинаться и с десяти лет, есть огромное желание самовыражаться любым доступным им способом, в данном случае — с помощью граффити. Для них это — развлекательное времяпровождение и даже игра. А воровать лампочки могут, к сожалению, и взрослые, говорит она.

«В Евпатории правильно делают, что предлагают создать площадку, где молодежь сможет себя реализовать. Нужно им помогать и идти навстречу, обучать. Это пойдет на пользу всем, думаю, выгода здесь очевидна. Стоит понимать, что вандализм в том или ином виде будет всегда, то есть избавиться от него невозможно. Однако если силы детей направить на что-то им интересное, например, на спорт, на изучение игры на гитаре или других инструментах, то им некогда будет заниматься, скажем так, плохими делами», — заявила собеседница издания.

По ее словам, в школах часто проводятся разъяснительные беседы на подобные темы, однако они не всегда эффективны. Анисимова считает, что для комплексного решения этой проблемы нужно больше качественных и доступных кружков, спортивных площадок и секций, то есть нужно молодежь занять реально полезным и интересным для них делом.

Также она рассказала, что часто слышит о том, что нашли автора того или иного граффити, после чего с ребенком проводят разъяснительную беседу, и он затем вынужден стирать свое искусство. Реакция ребенка на это может быть как положительная, так и отрицательная, смотря в каком он находится психоэмоциональном состоянии. При этом родителей могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 рублей, в зависимости от того, был ли нанесен ущерб имуществу или нет (касается граффити).

«Но мы видим, что это не приносит существенного результата, соответственно, необходимо менять подход. У нас с каждым годом все больше и больше появляется объектов для молодежи, поэтому вандализма стала заметно меньше. Детей нужно всегда поддерживать, а главное — любить, тогда и причин для вандализма у них будет меньше», — сообщила психолог.

По ее словам, иногда дети избавляются таким образом от стресса дома или на учебе. Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Севастополе спустя 75 лет вновь хотят запустить движение трамваев.