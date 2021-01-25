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Эксперт оценил влияние дождей на наполнение водохранилищ Крыма

В Крыму рассказали, за счет чего могут наполниться водохранилища

Симферополь, 25 января. В Крыму и Севастополе последние несколько недель наблюдаются осадки. Постепенно начинают восстанавливаться притоки некоторых рек, однако никто не знает, надолго ли это. Очевидно, все будет зависеть от регулярности дождей, передает корреспондент ФАН.

В крымском Гидрометцентре отметили — с начала месяца в регионе выпало незначительное количество осадков. На данный момент выпадение месячной нормы наблюдается только в северо-западных районах. В других частях республики ситуация немного хуже, хотя шел снег и были дожди.

«Да, у нас идут дожди, но совершенно не в том количестве, в котором нам хотелось бы. Но мы их постоянно ждем, каждый день. Нам повезло, что с 7 января началась неустойчивая погода, поэтому постоянно выпадают осадки. Но они необильные, а нам нужно хотя бы 100 мм. Пока такого нет.

Например, в Алуште выпало 80% месячной нормы ― 49 мм. В горах Ай-Петри ― 70% ― 96 мм, хотя норма там ― 150 мм. В Симферополе выпало 60% месячной нормы, практически столько же и в Ялте. Нам нужны осадки, и чем больше ― тем лучше», ― заявила в разговоре с ФАН начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

В Крыму рассказали, за счет чего могут наполниться водохранилища

По ее словам, сейчас наблюдается критическая ситуация практически на всех водохранилищах Крыма. Пока нельзя сказать, что выпавшие осадки коренным образом повлияли на ситуацию с их наполнением.

«Чтобы ситуация с наполняемостью водохранилищ как-то изменилась, необходимо, чтобы выпали месячные нормы осадков за четыре месяца. Пока осадков недостаточное количество, поэтому остается надеяться на более интенсивные дожди», ― добавила Татьяна Любецкая.

Она сообщила, что до конца января в Республике Крым будут временами идти дожди и наблюдаться высокий температурный фонд. Это связано с прохождением серии фронтальных разделов воздушных масс. При этом с 28 января в Крыму вновь ожидается похолодание до нуля градусов. Сейчас же средняя температура на ЮБК, например, составляет 11 градусов тепла.

Напомним, ранее ФАН показывал, как засуха истощила Симферопольское водохранилище в Крыму.

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