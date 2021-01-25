Эксперт оценил влияние дождей на наполнение водохранилищ Крыма

Симферополь, 25 января. В Крыму и Севастополе последние несколько недель наблюдаются осадки. Постепенно начинают восстанавливаться притоки некоторых рек, однако никто не знает, надолго ли это. Очевидно, все будет зависеть от регулярности дождей, передает корреспондент ФАН.

В крымском Гидрометцентре отметили — с начала месяца в регионе выпало незначительное количество осадков. На данный момент выпадение месячной нормы наблюдается только в северо-западных районах. В других частях республики ситуация немного хуже, хотя шел снег и были дожди.

«Да, у нас идут дожди, но совершенно не в том количестве, в котором нам хотелось бы. Но мы их постоянно ждем, каждый день. Нам повезло, что с 7 января началась неустойчивая погода, поэтому постоянно выпадают осадки. Но они необильные, а нам нужно хотя бы 100 мм. Пока такого нет. Например, в Алуште выпало 80% месячной нормы ― 49 мм. В горах Ай-Петри ― 70% ― 96 мм, хотя норма там ― 150 мм. В Симферополе выпало 60% месячной нормы, практически столько же и в Ялте. Нам нужны осадки, и чем больше ― тем лучше», ― заявила в разговоре с ФАН начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

По ее словам, сейчас наблюдается критическая ситуация практически на всех водохранилищах Крыма. Пока нельзя сказать, что выпавшие осадки коренным образом повлияли на ситуацию с их наполнением.

«Чтобы ситуация с наполняемостью водохранилищ как-то изменилась, необходимо, чтобы выпали месячные нормы осадков за четыре месяца. Пока осадков недостаточное количество, поэтому остается надеяться на более интенсивные дожди», ― добавила Татьяна Любецкая.

Она сообщила, что до конца января в Республике Крым будут временами идти дожди и наблюдаться высокий температурный фонд. Это связано с прохождением серии фронтальных разделов воздушных масс. При этом с 28 января в Крыму вновь ожидается похолодание до нуля градусов. Сейчас же средняя температура на ЮБК, например, составляет 11 градусов тепла.

Напомним, ранее ФАН показывал, как засуха истощила Симферопольское водохранилище в Крыму.