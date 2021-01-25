Медвежата родились в зоопарке «Сказка» в Ялте

Ялта, 25 января. В ялтинском зоопарке «Сказка» родились медвежата, а сафари-парк «Тайган» расширяют для новых животных, передает корреспондент ФАН в Крыму.

В Ялте родились медвежата. Они всегда первыми открывают сезон новорожденных, сообщили нашему корреспонденту в «Сказке». Также расширяется парк львов «Тайган» ― новые территории выделяют для жирафов, слонов и медведей.

«С правительством Крыма подписано инвестиционное соглашение о расширении территории парка львов «Тайган» на 47 гектаров, ― сообщил ФАН директор «Сказки» и «Тайгана» Олег Зубков. ― Новые территории выделяются для содержания жирафов, слонов и медведей, обустройства автопарковок и для строительства «Крымского Колизея» ― сцены для зрелищных концертов и шоу со львами».

В бахчисарайском «Парке миниатюр» пока о пополнении не слышно. Как мы сообщали ранее, с начала года здесь родились два бычка и альпака. Теперь в парке с волнением ждут маленьких леопардов.