Аксенов пообещал начать расследования из-за того, что управляющие компании искажают отчеты



Управляющие компании на полуострове не могут оперативно устранять проблемы в сетях водо- и теплоснабжения из-за отсутствия запчастей на складах. Об этом заявил заместитель министра ЖКХ Республики Крым Исмет Аблаев в ходе оперативного штаба по вопросам водоснабжения, передает корреспондент ФАН.

«Что касается прохождения отопительного сезона, то все замечания приняты и отработаны лично мной. На прошлой неделе у нас было небольшое похолодание, и все недоработки подготовки к отопительному сезону вылезли наружу. Доходило до того, что я лично созванивался со слесарями управляющих компаний. Заявка поступает в 5 или 6 часов вечера, а слесарь говорит: «Я физически не могу устранить сейчас эту аварию, потому что материального запаса или резервных материалов у меня нет. Если заявки поступают днем, то на рынок бегу я или коллега. Покупаем прокладку, задвижку, кран, привозим непосредственно на объект и приводим это все в соответствие», — пояснил ситуацию Аблаев.

Также он добавил, что в рамках подготовки к отопительному сезону все главы администраций, а также управляющие компании отчитались министерству ЖКХ о готовности к прохождению отопительного сезона сетей и внутридомовых сетей, а также резервных запасов с учетом той аварийности, которая в данный момент существует.

В ответ на это глава республики Сергей Аксенов анонсировал проведение служебных расследований и выявление ответственных за предоставление недостоверной информации. Также он подчеркнул, что в подобных случаях ответственность будет лежать на главах администраций.

Ранее ФАН сообщал, что Крым получил уникального робота, который сможет искать утечки и незаконные врезки в водовод.