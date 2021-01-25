В Севастополе начнутся жесткие проверки из-за трагичной гибели 15-летнего школьника

Глава Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства заявил, что в городе необходимо проверить все заброшенные объекты. Также он поручил в жестком режиме проверить полуразрушенные и потенциально опасные здания.

По словам губернатора, если у такого объекта есть собственник, то будут выписываться предписания, в случае невыполнения которых произведут снос. На полную проверку глава города-героя выделил две недели, отметив, что разобран будет каждый случай.

Таким образом Михаил Развожаев отреагировал на гибель 15-летнего школьника 24 января в селе Орловка под Севастополем ― мальчика придавило бетонной плитой. Еще двое детей пострадали, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

На данный момент прокуратура проводит проверку по факту гибели подростка. Кроме того, в Следственном комитете РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Крыму из пожара в частном доме спасли двух детей.