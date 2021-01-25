Крым получил уникального «робота» для поиска утечек и хитрых врезок в водопровод

Симферополь, 25 января. Предприятие ГУП РК «Вода Крыма» получило специальную технику, позволяющую находить прорывы водопровода и несанкционированные врезки в трубы. Об этом заявил глава ГУП Владимир Баженов в ходе заседания оперативного штаба по вопросам водоснабжения Республики Крым, передает корреспондент ФАН.

«Предприятие за счет бюджета республики приобрело две уникальных лаборатории на базе автомобиля «Форд». Лаборатории — очень дорогие, сверхнасыщенные оборудованием. Таких, наверное, смею утверждать, нет даже в Европе. Эти лаборатории вышли на маршруты. Одна имеет робота и плавучую платформу, которая позволяет плавать даже в дождевой канализации находить все и вся. Длинна телескопа — 200 метров. От колодца до колодца мы всегда пройдем. На колесиках стоит телеглаз, который будет ездить по трубам большого диаметра и все это дело обследовать. И в том числе несанкционированные врезки. Поэтому, дорогие крымчане, кто не спрятался — я не виноват», — предупредил Баженов.

В заключении Баженов отметил что всего за четыре дня при помощи данной техники удалось выявить 12 утечек, которые раньше обнаружить было физически невозможно.

Ранее ФАН сообщал, что в Ялте в местных водохранилищах осталось воды примерно на два месяца.