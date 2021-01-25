Запасов пресной воды в Ялте осталось на два месяца

Ялта, 25 января. Текущего запаса воды в ялтинских водохранилищах хватит на два месяца. Об этом в ходе оперативного штаба по вопросам водоснабжения в Крыму заявила глава ялтинской администрации Янина Павленко, ссылаясь на данные ялтинского водоканала, передает корреспондент ФАН.

«В Загорском водохранилище на сегодняшний день 1 843 000 кубометров, из них полезного объема — 43 000 метров кубических. В Счастливенском водохранилище 2 646 000, из них полезного объема — 2 046 000 метров кубических. Притоки в Загорское водохранилище идут в объеме 14 000 в сутки и 62 000 — в Счастливенское», — отчиталась Павленко.

Янина Павленко подчеркнула, что запас воды в снеге составляет 1 800 000 метров кубических в Загорском водохранилище и 520 000 метров кубических — в Счастливенском. По расчетам Ялтинского водоканала, общий расчетный запас воды в снеге составляет 2 086 000 метров кубических из основного источника. Кроме того, Павленко уточнила, что около 50 000 метров кубических в сутки подается из дополнительных источников. В свою очередь директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что водохранилища центральной части Крыма пока не получили притоков воды от таяния снегов.

Ранее ФАН сообщал, что Симферопольское водохранилище, питающее столицу полуострова, истощилось настолько, что стало уже видно дно. Уже на днях руководство республики обещает прекратить откачивать оттуда воду.