Аксенов пригрозил чиновникам служебными расследованиями за бездействие



Симферополь, 25 января. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил ответственными за обработку обращений граждан глав местных администраций и анонсировал служебные расследования в случае неоперативной обработки обращений и необоснованной переадресации между профильными ведомствами, передает корреспондент ФАН.

«Я вижу по обращениям, связанным с водоснабжением, по городу Керчи, Ялте, Симферополю — зачастую людей футболят. Люди по нескольку дней без тепла сидят, кто-то — без воды. Мы договорились, что все обращения с сегодняшнего дня поменяют маршрутизацию. На своде — главы администраций. Если по обращению не будет принято решение в течение нескольких часов, то я буду сам отзваниваться заявителю, а потом узнавать, чем занимались главы администраций и уполномоченные органы власти, которые за это отвечают. Потом последуют оргвыводы», — заявил глава республики в понедельник во время заседания по вопросам водоснабжения.

Аксенов подчеркнул, что по количеству обращений граждан видно, что и администрации, и республиканским органам власти по силам отреагировать в течение одного дня на ситуацию.

Ранее ФАН показывал на видео, как Симферопольское водохранилище в Крыму истощила засуха.