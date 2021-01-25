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Аксенов пригрозил чиновникам служебными расследованиями за бездействие

Аксенов пригрозил чиновникам служебными расследованиями за бездействие
Симферополь, 25 января. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил ответственными за обработку обращений граждан глав местных администраций и анонсировал служебные расследования в случае неоперативной обработки обращений и необоснованной переадресации между профильными ведомствами, передает корреспондент ФАН.

«Я вижу по обращениям, связанным с водоснабжением, по городу Керчи, Ялте, Симферополю — зачастую людей футболят. Люди по нескольку дней без тепла сидят, кто-то — без воды. Мы договорились, что все обращения с сегодняшнего дня поменяют маршрутизацию. На своде — главы администраций. Если по обращению не будет принято решение в течение нескольких часов, то я буду сам отзваниваться заявителю, а потом узнавать, чем занимались главы администраций и уполномоченные органы власти, которые за это отвечают. Потом последуют оргвыводы», — заявил глава республики в понедельник во время заседания по вопросам водоснабжения.

Аксенов подчеркнул, что по количеству обращений граждан видно, что и администрации, и республиканским органам власти по силам отреагировать в течение одного дня на ситуацию. 

Ранее ФАН показывал на видео, как Симферопольское водохранилище в Крыму истощила засуха.

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