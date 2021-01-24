Жители Крыма отреагировали на повышение цен на бензин на полуострове

Симферополь, 24 января. В Крыму зафиксировали повышение цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов в течение последних недель. Так, по данным Крымстата, в столице республики наблюдается рост цен бензин в среднем на 0,75%. Самый низкий рост показало дизельное топливо — всего на 0,62%, самый высокий — на 0,89% — АИ-98. Сегодня литр бензина на крымских заправках обойдется минимум в: ДТ — 49 руб., АИ-92 — 45,87, АИ-95 — 50,68, АИ-98 — 57,26.

Сегодня рост цен на бензин в России связан с ослаблением коронавирусных мер в стране, из-за чего вновь начинает восстанавливаться экономика государства. А нефтеперерабатывающие заводы просто не успевают производить столько продукта, поскольку ранее они ограничивали выработку топлива. Судя по прогнозам, цены на бензин понизятся в течение ближайших двух месяцев.

В комментарии ФАН житель Ялты Александр Бутуев рассказал, как он относится к повышению цен на топливо в республике. Он отметил, что его это сильно не беспокоит, поскольку подорожание происходит относительно незаметно, впрочем, как и снижение цен. Поэтому где-то переплатишь, а где-то ― сэкономишь. Кроме того, можно попробовать попасть на различные акции на заправках, где скидка на литр бензина будет составлять минимум рубль.

«Я заправляюсь АИ-95, и переплатить условно 50 рублей за полный бак — для меня не проблема. У нас сейчас делают дороги, особенно радует трасса «Таврида». На ней у меня расход топлива на 100 км не больше пяти литров, то есть выходит очень дешево преодолевать большие расстояния. Тем более, скоро эта трасса соединит много городов республики, что позволит не только дешево, но еще и с большим удовольствием передвигаться по Крыму», — говорит Александр Бутуев.

К словам Александра присоединился также его товарищ Никита Нешитов. По его словам, он просто ориентируется, что цена 95-го бензина составляет 50 рублей за литр — так проще считать, сколько и на какую сумму ты зальешь бензина. Кроме того, Нешитов также отметил, что в Крыму ежегодно ремонтируется очень много километров дорог и при этом еще строятся новые, поэтому жаловаться на что-то особо не приходится. Оба наших собеседника подчеркнули, что понимают, почему есть разница в ценах на бензин с материковой частью России — логистика и доступность накладывают свой отпечаток.

Ранее ФАН рассказывал, что в Краснодарском крае начали строить скоростную трассу, которая станет кратчайшей дорогой в Крым.