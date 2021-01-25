«История в каждом дворе»: в Севастополе сохранят уникальную хору Херсонеса

Севастополь, 23 января. В Севастополе определили победителей первого в 2021 году конкурса Фонда президентских грантов. Всего победило 13 проектов, они направлены на развитие гражданского общества, причем в самых разных аспектах: помощь «особенным» детям, спасение бездомных животных, создание школьниками документальных фильмов и многое другое.

Корреспондент ФАН пообщался с победителями конкурса, чьи проекты заинтересовали общественность больше всего. Сегодня речь пойдет об организации «Севпарки», которая получила финансирование в размере трех миллионов рублей на сохранение хоры Херсонеса. В рамках проекта будут созданы различные мобильные приложения, а также будет проведен джазовый фестиваль для популяризации сохранения усадеб.

«Наверное, каждый севастополец замечал в разных районах города такие сооружения. Таких усадеб в IV–III веках до н. э. на территории современного Севастополя было около 400. До наших дней дожили не больше 70. И те, что остались, находятся в плачевном состоянии, заброшены, замусорены, выключены из городской среды, несмотря на то, что являются памятниками археологического наследия и находятся в черте городской застройки», ― заявила руководитель проекта Ольга Глухова.

Усадьбы, о которых идет речь, это «дачи древних греков, сеть хозяйств, снабжавших полис продовольствием ― хора Херсонеса». С точки зрения археологии, эти сельскохозяйственные округа античного полиса не представляют такой ценности, например, как сам полис. Однако уникальность ситуации в том, что Севастополь ― это единственное место в мире, где сохранились не просто единичные объекты хоры, а полноценная сеть усадеб.

«Мы уверены, что хора Херсонеса нуждается в защите и бережном развитии. Это и отличный наглядный материал для развития комплексного понимания истории региона, и потенциальный туристический объект. Это фактически история в каждом дворе, многие усадьбы вполне могут стать тематическими скверами, открытыми общественными пространствами и так далее», — рассказал собеседник ФАН.

Для «Севпарков» это уже третий грант Фонда президентских грантов. В текущем проекте они продолжат развивать территории усадеб, с которыми вели работу в предыдущие годы, и масштабируют проект на еще пять аналогичных объектов. Например, помимо дополнительного озеленения, установки информационных стендов и благоустройства, этот год будет посвящен культурному наполнению ― разработке модулей виртуальной и дополненной реальности, созданию видеоэкскурсий по усадьбам, проведению лекториев и даже джазового фестиваля.

Благодаря работе организации в городе появились уже четыре новых общественных пространства на территориях античных усадеб, а главное ― удалось обратить внимание общественности и правительства Севастополя на проблему заброшенности хоры. На данный момент три усадьбы входят в целевую программу благоустройства городских общественных пространств, ведется проектирование, а через год начнется строительство полноценных парков.

Вот так севастопольцы отстаивают свою историю и сохраняют поистине уникальные объекты. Проекты, которые подаются на конкурс от Севастополя, не являются типовыми, они отличаются своей продуманностью и уникальностью.

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