Крымский ополченец ответил Кравчуку на идею о посещении полуострова

Симферополь, 22 января. Крымский ополченец, начальник отдела ГКУ «Полк Народного ополчения Республики Крым» Александр Антуфьев в эксклюзивном комментарии ФАН ответил на заявления экс-президента Украины Леонида Кравчука о возможном визите на полуостров.

Ранее Кравчук выразил желание посетить полуостров, чтобы своими глазами увидеть, как изменился Крым и узнать притесняют ли тут крымских татар.

Комментируя слова Кравчука о том, что поездка не принесет ему большого удовлетворения, Антуфьев подчеркнул, что обостренное негативное отношение, когда крымчане были доведены до точки кипения и не воспринимали украинскую власть, уже спало. Поэтому никаких неприятных моментов Кравчука в Крыму не ждет. А украинская пропаганда никому на полуострове неинтересна.

«На общих основаниях — пожалуйста, пусть приедет, погуляет, посмотрит, как люди живут. А слушать весь тот украинский бред, который с той стороны несется — это никому тут не интересно», — рассказал Антуфьев.

Крым воссоединился с РФ по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине в 2014 году. За возвращение в состав России проголосовали 96,7 и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. Киев отказался признавать полуостров частью России, считая его «временно оккупированной» территорией.