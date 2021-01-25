СК Крыма устанавливает личность найденной в море под Севастополем женщины

Севастополь, 25 января. В одном из районов Севастополя полицейскими был обнаружен труп женщины. Он находился в море у берегов бухты Ласпи (в 30 км от центра города-героя). Как сообщили ФАН в Следственном комитете РФ по Республике Крым и городу Севастополю, сейчас следственными органами выясняются все обстоятельства смерти женщины. Уже назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, а также другие мероприятия, чтобы установить личность погибшей.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Следственном комитете выяснили подробности пропажи молодой девушки, которая отдыхала с жителем Москвы в Крыму. Молодая жительница Севастополя вышла на катере в море с знакомым из столицы, но домой уже не вернулась.