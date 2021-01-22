Крым начал восстанавливаться после засухи

Симферополь, 22 января. Притоки самой длинной крымской реки Салгир наполнились талой водой. Там, где еще недавно были пересохшие ручейки, теперь течет долгожданная талая вода, наполняя водой реки Аян и Ангару. На месте побывал корреспондент ФАН.

После обильных снегопадов и похолодания в Крыму наступило резкое потепление. В течении дня 22 января растаяла большая часть снега, наполнив реки Аян и Ангару, являющимися основными притоками Салгира.

К сожалению, даже этого оказалось недостаточно, чтобы восполнить запасы пресной воды, потраченные в длительный период засухи. На видео отчетливо видно, что русла рек едва наполнены водой, даже несмотря на то, что земля в крымских горах буквально пропитана влагой.

Напомним, за прошлые выходные в северо-западных районах Крыма и южном берегу полуострова выпало около 70% месячной нормы осадков.