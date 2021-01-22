Кратчайший путь в Крым: в Краснодарском крае начали строить скоростную трассу

В граничащем с Крымским мостом Темрюкском районе начинают строительство новой трассы, по которой можно будет доехать из кубанской столицы в Крым всего за два часа.

Работы ведет ФКУ Упрдор «Тамань», которое в ближайшие дни приступит к первому этапу строительства — 68-километровому участку дороги от хутора Белый до Славянска-на-Кубани, рассказали ФАН в компании. Только на строительство первого этапа будет потрачено более 59 миллиардов рублей.

Четырехполосную трассу в 119 км обещают достроить до конца 2024 года. Она должна обеспечить скоростной проезд по маршруту Краснодар — хутор Белый в Темрюке, благодаря чему путь из кубанской столицы до Крымского моста будет занимать не более двух часов. По трассе смогут проходить до 40 тысяч автомобилей в сутки. На участке также появится километровый мост через реку Кубань и 15 небольших мостов через каналы. Трасса будет полностью освещена.

В летний период загруженность дорог в Краснодарском крае достигает пика. На трассах, ведущих к черноморскому побережью, образуются пробки. Благодаря увеличению количества полос новая трасса станет кратчайшим путем из Крыма на материк и обратно, считают в ФКУ Упрдор «Тамань».

«Протяженность нынешнего федерального маршрута — 150 км, в основном, он имеет 2–3 полосы движения. При этом более 20 км трассы проходит вблизи жилых домов в населенных пунктах, с пешеходными переходами. Так что средняя скорость движения по А-289 составляет около 60 км/ч, и при сезонном увеличении трафика может падать ниже 40 км/ч», — рассказали ФАН о сложностях на имеющейся дороге в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

Перед началом строительства специалисты обследуют более 2500 гектаров площади. Рисовые поля, через которые пройдет трасса, обещают сохранить. Для восполнения биологических ресурсов Азово-Черноморского бассейна в его водоемы дорожники выпустят около 200 тысяч мальков севрюги.

Строительные работы нынешней трассе не помешают, так как новое дорожное полотно пойдет южнее, подчеркивают в управлении. Ранее проект был одобрен ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Крыму появятся новые объекты за счет увеличения финансирования до 1,37 трлн рублей: в частности, ожидается модернизация Крымской железной дороги, строительство ж/д ветки пойдет в обход Инкермана, создание опреснительных станций для решения водной проблемы полуострова.