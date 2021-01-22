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Возвращение прошлого: в Севастополе спустя 75 лет на рельсы снова встанут трамваи

Возвращение прошлого: в Севастополе спустя 75 лет на рельсы снова встанут трамваи

В Севастополе предложили вернуть трамваи. Поставить новое городское транспортное средство планируется уже на существующие железнодорожные пути, а деньги на реализацию этой идеи заложить в Федеральную целевую программу финансирования. Каким был и каким может быть новый севастопольский трамвай, выяснял корреспондент ФАН. 

Трамвай прошлого

Первый трамвай появился здесь в 1898 году и был пущен первым на полуострове. Строительство железных дорог и депо велось быстрыми темпами. В 1896 году был заключен договор между городской управой и иностранным подрядчиком по строительству. И уже через два года на рельсы вышел первый трамвай. 

«Договор был заключен 16 августа 1896 года. Исполнителем стал камер-юнкер Высочайшего двора статский советник Р. К. фон Гартман. Электростанции, депо и трамвайные пути строились за счет предпринимателя, и он имел право эксплуатировать это имущество только 40 лет. Но при этом он получал всю прибыль с перевозок, каждые полгода обязан был выплачивать городу лишь 3% с валового сбора за проезд пассажиров и перевозку грузов. По окончании срока договора предприниматель обязался все имущество передать в собственность городу», — рассказал ФАН историк, экскурсовод Артур Заляев.

Возвращение прошлого: в Севастополе спустя 75 лет на рельсы снова встанут трамваи

Движение трамвая в Севастополе было открыто 12 сентября 1898 года, одновременно продолжалось строительство новых линий. В пробный рейс трамвай отправился от железнодорожного вокзала по Екатерининской улице и Нахимовскому проспекту.  Проездной билет стоил всего пять копеек. В первый день на трамвае проехали около 6000 пассажиров, выручка составила 300 рублей. 

Увидеть, как выглядел первый открытый вагон городского трамвая можно до сих пор. Его аналог установлен в Севастопольском в троллейбусном депо. 

Возвращение прошлого: в Севастополе спустя 75 лет на рельсы снова встанут трамваи

«Интересно, что первые правила движения трамвая и перевозок пассажиров и груза возникли спустя 5 лет после начала его движения. Это произошло после массовых жалоб на кондукторов, пьяную и сквернословящую публику и невнимательных вагоновожатых, из-за которых слишком часто начали происходить аварии», — продолжил Артур Заляев. 

К началу XX века севастопольский трамвай стал крупнейшим предприятием Севастополя и Крыма. В декабре 1920 года предприятие было национализировано и передано подотделу коммунальных предприятий Севастопольского военно-революционного комитета. Через три года было решено связать трамвайными путями Севастополь и Балаклаву. 

«Строительство велось необычайно быстро. Оно началось 15 апреля 1924 года сразу с противоположных концов. И уже 15 ноября 1924 года «два вагона, разукрашенные красными флагами почетными гостями, представителями трудящихся, воинами армии и флота, проделали первый рейс». Это был огромный успех. Ведь за первые полгода ее работы удалось вернуть уже 10% стоимости ее строительства. Предполагалось, что услугами трамвая ежедневно будет пользоваться не более 250 человек. На самом деле перевозилось 1200 пассажиров», — добавил историк. 

Возвращение прошлого: в Севастополе спустя 75 лет на рельсы снова встанут трамваи

Трамвай перевозил не только пассажиров, но и грузы: в Севастополь доставлялись продукты консервного завода «Пролетарий», уловы рыболовецкого колхоза, изделия артели «Крымский мраморщик», бутовый камень и щебень рудоуправления. 

«Остановилось трамвайное сообщение в ту эпоху лишь однажды, и то по весьма веским причинам. Это произошло из-за известного крымского землетрясения в 1927 году. Кое-где «повело» рельсы, разрушилось здание силовой подстанции, был проведен серьезные ремонт», — отметил Артур Заляев. 

В годы Великой Отечественной войны трамвайный парк был полностью разрушен, и после войны уже не восстанавливался. Трамвай на улицах города заменили автобусы и троллейбусы.

Возвращение прошлого: в Севастополе спустя 75 лет на рельсы снова встанут трамваи

Трамвай будущего

Идею восстановить трамвайное сообщение озвучил замминистра экономического развития России Сергей Назаров. Предполагается, что новая сеть путей для этого строиться не будет, а будет использована уже имеющаяся в городе железнодорожная сеть. 

«Предусмотрены реконструкции платформ, надо модернизировать пригородное сообщение», — отметил Сергей Назаров, добавив, что в эту стоимость пока не входит электрификация путей. 

В общей сложности на железнодорожные объекты в Федеральную целевую программу до 2025 года хотят заложить порядка 20 миллиардов рублей. 

«Это будет очень удобно для жителей отдаленных сел, для дачников. Всегда приятно иметь возможность выбора, каким транспортом пользоваться — топиком или трамваем. Иногда приходится ждать автобус по полчаса, а если к уже существующим маршрутам добавится еще и трамвай, это будет удобно и быстро», — рассказала ФАН жительница поселка Сахарная головка. 

Вероятнее всего, внешне новый трамвай не будет отличаться от электричек. Однако он свяжет отдаленные районы города с его центром. 

Как рассказывал ранее ФАН, в Севастополе нашли самый старый железнодорожный рельс. 

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