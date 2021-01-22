Возвращение прошлого: в Севастополе спустя 75 лет на рельсы снова встанут трамваи

В Севастополе предложили вернуть трамваи. Поставить новое городское транспортное средство планируется уже на существующие железнодорожные пути, а деньги на реализацию этой идеи заложить в Федеральную целевую программу финансирования. Каким был и каким может быть новый севастопольский трамвай, выяснял корреспондент ФАН.

Трамвай прошлого

Первый трамвай появился здесь в 1898 году и был пущен первым на полуострове. Строительство железных дорог и депо велось быстрыми темпами. В 1896 году был заключен договор между городской управой и иностранным подрядчиком по строительству. И уже через два года на рельсы вышел первый трамвай.

«Договор был заключен 16 августа 1896 года. Исполнителем стал камер-юнкер Высочайшего двора статский советник Р. К. фон Гартман. Электростанции, депо и трамвайные пути строились за счет предпринимателя, и он имел право эксплуатировать это имущество только 40 лет. Но при этом он получал всю прибыль с перевозок, каждые полгода обязан был выплачивать городу лишь 3% с валового сбора за проезд пассажиров и перевозку грузов. По окончании срока договора предприниматель обязался все имущество передать в собственность городу», — рассказал ФАН историк, экскурсовод Артур Заляев.

Движение трамвая в Севастополе было открыто 12 сентября 1898 года, одновременно продолжалось строительство новых линий. В пробный рейс трамвай отправился от железнодорожного вокзала по Екатерининской улице и Нахимовскому проспекту. Проездной билет стоил всего пять копеек. В первый день на трамвае проехали около 6000 пассажиров, выручка составила 300 рублей.

Увидеть, как выглядел первый открытый вагон городского трамвая можно до сих пор. Его аналог установлен в Севастопольском в троллейбусном депо.

«Интересно, что первые правила движения трамвая и перевозок пассажиров и груза возникли спустя 5 лет после начала его движения. Это произошло после массовых жалоб на кондукторов, пьяную и сквернословящую публику и невнимательных вагоновожатых, из-за которых слишком часто начали происходить аварии», — продолжил Артур Заляев.

К началу XX века севастопольский трамвай стал крупнейшим предприятием Севастополя и Крыма. В декабре 1920 года предприятие было национализировано и передано подотделу коммунальных предприятий Севастопольского военно-революционного комитета. Через три года было решено связать трамвайными путями Севастополь и Балаклаву.

«Строительство велось необычайно быстро. Оно началось 15 апреля 1924 года сразу с противоположных концов. И уже 15 ноября 1924 года «два вагона, разукрашенные красными флагами почетными гостями, представителями трудящихся, воинами армии и флота, проделали первый рейс». Это был огромный успех. Ведь за первые полгода ее работы удалось вернуть уже 10% стоимости ее строительства. Предполагалось, что услугами трамвая ежедневно будет пользоваться не более 250 человек. На самом деле перевозилось 1200 пассажиров», — добавил историк.

Трамвай перевозил не только пассажиров, но и грузы: в Севастополь доставлялись продукты консервного завода «Пролетарий», уловы рыболовецкого колхоза, изделия артели «Крымский мраморщик», бутовый камень и щебень рудоуправления.

«Остановилось трамвайное сообщение в ту эпоху лишь однажды, и то по весьма веским причинам. Это произошло из-за известного крымского землетрясения в 1927 году. Кое-где «повело» рельсы, разрушилось здание силовой подстанции, был проведен серьезные ремонт», — отметил Артур Заляев.

В годы Великой Отечественной войны трамвайный парк был полностью разрушен, и после войны уже не восстанавливался. Трамвай на улицах города заменили автобусы и троллейбусы.

Трамвай будущего

Идею восстановить трамвайное сообщение озвучил замминистра экономического развития России Сергей Назаров. Предполагается, что новая сеть путей для этого строиться не будет, а будет использована уже имеющаяся в городе железнодорожная сеть.

«Предусмотрены реконструкции платформ, надо модернизировать пригородное сообщение», — отметил Сергей Назаров, добавив, что в эту стоимость пока не входит электрификация путей.

В общей сложности на железнодорожные объекты в Федеральную целевую программу до 2025 года хотят заложить порядка 20 миллиардов рублей.

«Это будет очень удобно для жителей отдаленных сел, для дачников. Всегда приятно иметь возможность выбора, каким транспортом пользоваться — топиком или трамваем. Иногда приходится ждать автобус по полчаса, а если к уже существующим маршрутам добавится еще и трамвай, это будет удобно и быстро», — рассказала ФАН жительница поселка Сахарная головка.

Вероятнее всего, внешне новый трамвай не будет отличаться от электричек. Однако он свяжет отдаленные районы города с его центром.

Как рассказывал ранее ФАН, в Севастополе нашли самый старый железнодорожный рельс.