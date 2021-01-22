В Ялте нашли еще одну возможную жертву обвиняемого в мошенничестве полицейского

Ялта, 22 января. В Крыму расследуется громкое дело, связанное с попыткой хищения недвижимого имущества у 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны Марии Моисеевны, которая проживает в Ялте. В мошеннических действиях обвиняется местный полицейский.

Общественники сообщили ФАН, что всего жертв участкового, которых он пытался обманным путем лишить жилья, может быть пять, однако их точное количество и причастность полицейского должно установить следствие.

С корреспондентом ФАН поделилась своей историей одна свидетельница. Ей вместе с сыном принадлежит вторая часть квартиры в центре Ялты. Другую половину, по ее словам, бывшего мужа заставили отписать на совершенно постороннего человека. Надежда Степанова уверяет, что с мошенником также орудуют несколько подельников.

«Моего бывшего мужа пьяного отвезли к нотариусу и заставили отписать полквартиры на незнакомого человека, подругу того участкового. Мой муж ― алкоголик, он мало что понимает, ему даже ничего не обещали за это, а просто разрешили продолжать жить в этой квартире», ― рассказала Надежда Степанова.

В правоохранительных органах ФАН сообщили, что данный факт проверяется компетентными органами. На данный момент уже известно, что было возбуждено уголовное дело в отношении участкового, причем сразу по нескольким статьям: совершение мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и по факту подделки документов (ст. 327 УК РФ). ФАН будет следить за ходом расследования и позже опубликует его результаты.

Отметим, что накануне стало известно еще об одном случае возможных мошеннических действий в отношении пожилого человека, но уже в городе Саки. В соцсетях неравнодушные сообщили, что мошенники пытались завладеть недвижимостью 80-летней местной жительницы. Сейчас прокуратура Крыма проводит проверку информации. Кроме того, данные направят в правоохранительные органы для проведения процессуальной проверки.

Напомним, ранее начальник Росгвардии в Крыму рассказал ФАН о плюсах работы в национальной гвардии России.