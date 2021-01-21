В Крыму расследуют громкое дело с переоформлением полицейским квартиры ветерана ВОВ

Ялта, 21 января. Против старшего участкового полиции в Ялте завели уголовное дело. Следствие проверяет информацию о том, что мужчина мог переоформить на себя квартиру без согласия ее хозяйки, 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны. При этом, как узнал ФАН, женщина может быть не единственной жертвой предполагаемого мошенника. Сейчас фигурант уголовного дела находится под стражей.

По версии следствия, участковый навещал одинокую старушку, помогал, благодаря чему имел доступ к ее личным документам. Выяснилось, что полицейский предоставил в ялтинское подразделение Госкомрегистра заведомо фиктивный договор пожизненного содержания ветерана и другие документы, которые были необходимы для регистрации перехода права на недвижимость, после чего он фактически стал ее владельцем.

О том, что ее собственную квартиру оформили на другого человека, Мария Моисеевна узнала по коммунальным платежкам, которые стали приходить на чужое имя.

«Не заключала я никакого договора, и вообще к нему никакого отношения не имела. Я не одна стала жертвой этого мошенника, он сам мне говорил, что я пятая», – заявила Мария Стасик в видео, снятом общественным деятелем и ялтинским журналистом Сергеем Сардыко, который помог придать это дело огласке.

В комментарии ФАН Сергей Сардыко рассказал, что после того как 25 декабря видео попало в Сеть, к нему поступило много звонков от людей, рассказавших о других эпизодах, в которых может быть замешан участковый. Возможно, помимо Марии Моисеевны, пострадали еще четыре пожилых человека. Общественники написали с женщиной заявление и сделали экспертизу доверительных документов, которая и выявила их подделку.

Прокуратура, МВД и Следственный комитет по Республике Крым и Севастополю уже проводят соответствующую проверку по данному факту. Ее результаты будут известны позже. ФАН будет следить за развитием событий.

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