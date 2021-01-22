Президентские гранты для Севастополя: на что город-герой потратит более 30 млн рублей

Севастополь, 22 января. Севастопольцы получили финансирование на развитие гражданского общества, победив в первом в 2021 году конкурсе Фонда Президентских грантов.

Фонд Президентских грантов определяет победителей путем проведения конкурса между некоммерческими организациями. Откуда идут деньги? Из федерального бюджета. А вот курирует работу фонда лично Сергей Кириенко ― первый заместитель руководителя Администрации президента. Севастопольские организации ежегодно принимают участие в грантовом конкурсе, но выиграть сразу 13 конкурсантам удалось впервые.

Член Общественной палаты РФ от Севастополя Наталья Кирюхина уверена, что дело ― в повышении компетенций НКО в вопросах написания грантовых проектов. Как правильно оформлять документацию и сам проект, учат на различных тренингах, в том числе и в местной Общественной палате.

«То, как это сейчас работает в России, может послужить примером поддержки и развития гражданского общества, примером настоящего партнерства. С каждым годом создается все большее количество фондов, которые работают в этом направлении. Фонды создаются крупными юридическими лицами, фонды федеральных министерств. Благодаря этой поддержке у нас в стране общественные движения растут и становятся сильнее ― это очень важно для развития гражданского общества», ― сообщила ФАН Наталья Кирюхина.

Кто стал победителем?

Корреспонденту ФАН удалось пообщаться с некоторыми грантополучателями, чьи проекты нас максимально заинтересовали.

Самую большую сумму, а именно 6,4 млн, выиграли представители СРОО «Особые Дети». Они уже на протяжении пяти лет реализуют комплексную помощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Кроме того, они повышают профессиональные компетенции специалистов и родителей для формирования поддерживающей среды для таких семей.

На вопросы нашего корреспондента отвечал по-настоящему неравнодушный и отважный человек ― руководитель СРОО «Особые Дети» Аида Менанова.

― Аида, расскажите, чем вы занимаетесь, для чего создан ваш проект?

― Наш проект направлен на снижение инвалидизации и нарушений развития у детей раннего возраста путем повышения уровня компетенций их родителей и специалистов ранней помощи, а также применения методик с доказанной эффективностью.

Мы помогаем детям в возрасте до 3 лет и 11 месяцев с нарушениями развития, родителям этих детей и специалистам подразделений Ранней помощи Севастополя. Ребенок и семья, получившие раннюю помощь, имеют совершенно иные перспективы во включении в образовательный процесс, в улучшении состояния здоровья и качества жизни.

― У организации сформирована отличная команда специалистов раннего вмешательства, обладающая необходимыми компетенциями, имеющая опыт слаженной и успешной работы в рамках оказания услуг ранней помощи. Однако в связи с выявлением большого количества детей, семей, нуждающихся в ранней помощи, команде специалистов необходимо расширение штата и повышении своих компетенций.

СРОО «Особые Дети» является членом Межведомственной рабочей группы по развитию региональной концепции раннего вмешательства при Правительстве Севастополя.

― Получение такой поддержки позволит в условиях острого кадрового дефицита внедрить методики с доказанной эффективностью в формирующуюся систему Ранней Помощи в городе. Также это позволит сделать ее более структурированной, эффективной, целенаправленной, семейноориентированной, позволит сохранить потенциал родителей и предупредит их выгорание, станет основой для слаженных партнерских взаимоотношений со специалистами.

Кроме того, внедрение подходов с доказанной эффективностью позволит улучшить функционирование ребенка в естественных жизненных ситуациях для 90 семей целевой группы проекта и позволит тиражировать полученный опыт на другие подразделения ранней помощи города Севастополя, рассказала руководитель СРОО «Особые Дети» Аида Менанова.

«Если посмотреть внимательно, то высокая сумма денежных средств, выделенная на реализацию проектов, оправдана. Она уходит на различное оказание услуг, оплату специалистов. Напомню, НКО, как правило, предоставляет свои услуги бесплатно, а деньги, полученные из фонда, уходят на развитие организации, ее профессионализма и материального обеспечения», ― подвела итог в разговоре с ФАН Наталья Кирюхина.

В следующих материалах ФАН расскажет о проектах, реализуемых в Севастополе, которые направлены на помощь бездомных животным, развитие крымско-татарской культуры, сохранение древних угодий Херсонеса.

Отметим, что 1 февраля 2021 года запланировано объявление еще одного конкурса Фонда Президентских грантов. Срок подачи проектов ― до 15 марта. Позже ФАН опубликует комментарии и с другими победителями конкурса.

Ранее ФАН сообщал, что Санкт-Петербург помог Севастополю. Благодаря этому музей ВМФ ЧФ в Крыму стал императорским.