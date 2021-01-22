Бесплатные звонки по всей РФ: ФАН выяснил особенности работы таксофонов в Севастополе

Севастополь, 22 января. Безграничные и бесплатные звонки на городские номера по всей России. Нет, это не реклама мобильной связи. Речь идет о новых таксофонах, которые установлены в центре Севастополя. Корреспондент ФАН выяснял, пользуются ли популярностью телефонные аппараты среди местных жителей, как они работают, и какие существуют аналоги в мире.

Легкие полупрозрачные будки с ярко алыми телефонами неплохо вписались в обновленный вид улицы Большая Морская. Их официальное название — «Телефон +», оно оправдано, ведь можно не только бесплатно позвонить на городские номера, но и зарядить любой гаджет, вызвать экстренную помощь или подключиться к бесплатному Wi-Fi. Также конструкции снабжены устройством оповещения и тревожной кнопкой.

«Судя по статистике, чаще всего с этих таксофонов осуществляются звонки в экстренные службы», — сообщили ФАН в отделении АО «Севтелеком».

О том, что с них можно абсолютно бесплатно звонить по всей России, знают не все. Возможно, из-за этого таких звонков не так уж много.

«Но если сравнивать с показателями 2019 года, то во время пандемии в 2020 году количество звонков на городские номера внутри города и на материк существенно возросло. Как и продолжительность бесед», — добавили в компании.

В центре Севастополя установлено 15 таксофонов, они работают и успешно звонят, причем связь действительно хорошая, в чем лично убедился корреспондент ФАН. Чтобы выполнить звонок, не нужны никакие карточки, необходимо только набрать нужный номер. Также можно позвонить и на сам таксофон. Чтобы таксофоны было проще находить, их нанесли на «Яндекс.Карты».

«В целом таксофонная сеть АО «Севтелеком» состоит из более чем 300 таксофонов по всему городу и сельским поселениям», — отметили в центре обслуживания клиентов.

Примечательно, что в Севастополе и по сей день есть таксофоны, которые остались еще с украинских времен. Они выглядят плохо – разбитые и разрисованные будки, грязные аппараты. В центре города ни один из них не работает, поэтому со временем их демонтируют или заменят современными аппаратами.

Всего в России работает 148 тысяч таксофонов универсальной услуги связи. Они установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, из них 118 тыс. или 80% от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек. Отметим, что на Украине «Укртелеком» прекратил услуги связи через таксофоны и демонтировал все оборудование еще в прошлом году.

В Канаде, например, таксофоны находятся на всех платформах метро в Торонто в качестве меры предосторожности. Всего в стране 141 таксофон, на каждом из аппаратов есть специальные синие кнопки быстрого набора «Кризисная линия». Также таксофоны есть в Германии, Индии, Японии, США и множестве других стран. Но наиболее известными они стали в Великобритании: красная будка стала одним из символов страны.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о школьнице из Крыма, которую называют Т-34, потому что она побеждает соперников в ММА, дзюдо и боксе.