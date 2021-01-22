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Грязевой коллапс в Евпатории: коммунальщики уповают на солнце и ветер

Грязевой коллапс в Евпатории: «незаметные коммунальщики» надеются на солнце и ветер

Евпатория, 22 января. После резкого потепления, пришедшего на смену крепким морозам в Крыму, Евпатория погрузилась в грязевой коллапс. Как передает корреспондент ФАН с места событий, город буквально поплыл в талой воде.

По словам местных жителей, огромные лужи на дорогах и заляпанные грязью пешеходы ― привычное дело для города в сильные снегопады. На вопрос, видел ли кто-то дворников, местные разводят руками.

Корреспондент ФАН позвонил в предприятие, занимающееся благоустройством города МБУ «Порядок» и обслуживающее Евпаторию, чтобы выяснить, почему город в таком ужасном состоянии.

«Все в процессе. Ведется уборка, все зависит от погодных условий. У нас 60 дворников на весь город, поэтому надеемся что солнышко, ветерочек…» ― неожиданно ответили в предприятии.

Конечно, не на такой ответ рассчитывают жители Евпатории, поэтому ФАН надеется, что власти города все же обратят внимание на работу предприятия МБУ «Порядок», которое отвечает за уборку города.

Грязевой коллапс в Евпатории: «незаметные коммунальщики» надеются на солнце и ветер

Грязевой коллапс в Евпатории: «незаметные коммунальщики» надеются на солнце и ветер

Грязевой коллапс в Евпатории: «незаметные коммунальщики» надеются на солнце и ветер

Грязевой коллапс в Евпатории: «незаметные коммунальщики» надеются на солнце и ветер

Грязевой коллапс в Евпатории: «незаметные коммунальщики» надеются на солнце и ветер

Грязевой коллапс в Евпатории: «незаметные коммунальщики» надеются на солнце и ветер

Грязевой коллапс в Евпатории: «незаметные коммунальщики» надеются на солнце и ветер

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что недавно в ходе проведения оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал принятие ряда управленческих решений в связи с провалом работы коммунальных служб на полуострове.

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