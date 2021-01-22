Грязевой коллапс в Евпатории: коммунальщики уповают на солнце и ветер

Евпатория, 22 января. После резкого потепления, пришедшего на смену крепким морозам в Крыму, Евпатория погрузилась в грязевой коллапс. Как передает корреспондент ФАН с места событий, город буквально поплыл в талой воде.

По словам местных жителей, огромные лужи на дорогах и заляпанные грязью пешеходы ― привычное дело для города в сильные снегопады. На вопрос, видел ли кто-то дворников, местные разводят руками.

Корреспондент ФАН позвонил в предприятие, занимающееся благоустройством города МБУ «Порядок» и обслуживающее Евпаторию, чтобы выяснить, почему город в таком ужасном состоянии.

«Все в процессе. Ведется уборка, все зависит от погодных условий. У нас 60 дворников на весь город, поэтому надеемся что солнышко, ветерочек…» ― неожиданно ответили в предприятии.

Конечно, не на такой ответ рассчитывают жители Евпатории, поэтому ФАН надеется, что власти города все же обратят внимание на работу предприятия МБУ «Порядок», которое отвечает за уборку города.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что недавно в ходе проведения оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал принятие ряда управленческих решений в связи с провалом работы коммунальных служб на полуострове.