В Севастополь вернут фрагменты панорамы Рубо, спасенные из пылающего города в ВОВ

Фрагменты знаменитой обороны Севастополя 1854–1855 годов вернутся из Москвы спустя более чем полвека. Об этом ФАН рассказали в Севастопольском государственном военно-историческом музее-заповеднике. Передача полотен состоится в торжественной обстановке в рамках празднования 165-летия Франца Рубо. Городу передадут два полотна, которые еще во время Великой Отечественной войны были эвакуированы из пылающего Севастополя.

«В идею своей картины Франц Рубо заложил тот самый день, когда защитники Севастополя отразили неприятельский штурм Малахова кургана и Корабельной стороны. Это было 6 июня 1855 года. Специально для этой работы было построено здание на Историческом бульваре, где оно экспонировалось почти 40 лет. Посмотреть на творение Рубо можно было даже в начале 1942 года, когда враг уже вплотную приблизился к Севастополю», — рассказал ФАН директор музея Черноморского флота Владимир Клюев.

Советские солдаты спасали полотно, когда здание музея уже горело от немецких обстрелов. Работники музея, пытаясь спасти картину, вынуждены были ее разрезать. Полотно вырезали штыками, оно было сильно повреждено огнем, а во время эвакуации — морем. И даже при этом сохранились две трети картины — 86 фрагментов. Части этих фрагментов и были вывезены в Москву и до сих пор хранились в исторических фондах.

Картина, выставленная на Историческом бульваре после войны, — это работа коллектива советских художников по мотивам панорамы Рубо.

«Конечно, очень много несоответствий. Например, на современной картине изображен Нахимов, хотя на полотне Рубо его фигуру скрыл дым. Также первоначальное изображение было темнее, потому что действие на нем происходит рано утром. А современные художники подняли солнце почти на два тона», — рассказала ФАН экскурсовод Нина Князева.

Из-за ремонта в основном здании Панорамы сотрудники музея выбирали место, где будут экспонироваться новые полотна.

«Их покажут в выставочных залах культурно-выставочного центра музея, в здании кинотеатра «Украина». Там они предстанут уже полностью отреставрированными и в тех красках, в которых ее задумывал сам Франц Рубо», — сообщил Владимир Клюев.

Пока точную дату экспозиции не называют, здание кинотеатра только готовится принять известное полотно. Сейчас там ведутся ремонтные работы.

Ранее ФАН рассказывал о том, как Военно-исторический музей Черноморского флота в Севастополе стал филиалом Санкт-Петербургского Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.