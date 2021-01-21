Севастополь окончательно подтвердил важность создания кластера на мысе Хрустальном

Севастополь, 21 января. Стали известны итоги общественных слушаний по строительству культурного кластера в Севастополе в районе мыса Хрустальный. Согласно подсчетам Республиканского института политических и социологических исследований, за создание кластера выступают около 70% горожан, 65% из них уверены, что он будет особенно актуален среди молодежи и детей.

Строительство культурного кластера в Севастополе планируется на 50 гектарах территории от Карантинной до Артиллерийской бухт. В здании разместится академия хореографии и школа искусств, театр оперы и балета, зрительный зал на 1100 мест, репетиционные, бассейн и спортивный зал. Также проект предусматривает строительство общежития и интерната для учащихся, административных и технических помещений. На открытой территории собираются разбить парк с пешеходными маршрутами.

В обсуждении проекта могли принять участие все желающие. Как и многие другие мероприятия, из-за пандемии общественные слушания проходили в онлайн-режиме с 16 декабря по 18 января. Было принято 107 предложений и замечаний, страницу с материалами посетили более 6000 человек. Примечательно то, что о создании современного кластера знает абсолютное большинство опрошенных, и лишь 17% слышат о нем впервые.

«Предварительный анализ — 70% обращений носят положительный характер, 30% — негативный и умеренный. Более взрослое поколение выступает за сложившийся архитектурный стиль Севастополя, а молодые смотрят на развитие, выступают за предложенные архитектурные решения», — говорит начальник Управления развития городской среды Департамента архитектуры и градостроительства Ирина Марочкина.

Эксперты сходятся во мнении, что севастопольцы оценили идею губернатора о предоставлении всем жителям города возможности принять участие в обсуждении данного вопроса, выдвинуть свои идеи и пожелания. Благодаря этому каждый горожанин знает, что именно будет построено в городе, и понимает, что все пожелания будут рассмотрены и учтены. К примеру, в ходе проектирования площади зданий были увеличены.

Часть негативных замечаний к проекту культурного кластера касалась вопроса архитектурного облика. Противники строительства заявляли, что это «не севастопольский стиль». Губернатор города Михаил Развожаев заверил, что во многих городах современные элементы удачно вписываются в застройку прошлых веков, а в Севастополе кластер вообще будет находиться отдельно.

Планируется, что культурный кластер появится в Севастополе к 2023 году. Проект здания хореографической академии уже прошел госэкспертизу. Документы по зданию театра скоро будут поданы на рассмотрение специалистам из экспертного ведомства. Культурный кластер в Севастополе станет одним из четырех, которые планируется построить в разных городах страны: Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе.