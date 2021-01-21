В городах Крыма невозможно встать в очередь за вакциной от Covid-19 через Госуслуги

Симферополь, 21 января. Спустя три дня после начала массовой вакцинации населения, в Крыму выстроились двухнедельные очереди из желающих сделать прививку. Так по крайней мере выглядит ситуация при попытке записаться на прием через портал Госуслуги. В этом корреспондент ФАН убедился на собственном опыте.

Четко следуя рекомендациям самого сервиса, корреспондент попытался встать в очередь в одно из медицинских учреждений крымской столицы. Однако большинство симферопольских поликлиник не предоставили такой возможности. Среди них ― прививочные кабинеты ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ №7», «Симферопольская поликлиника №2», «Симферопольская поликлиника №4», «РКБ им. Н.А. Семашко», Поликлиника СП Диагностический центр».

«По выбранному вами специалисту в ближайшие 14 дней нет доступного времени для записи. Пожалуйста, выберите другого специалиста или обратитесь в регистратуру медицинской организации для записи», ― отвечает сайт Госуслуг после пошагового заполнения всех необходимых форм.

Нашлись свободные «окна» только в поликлинике ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница», а также в прививочном кабинете ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ». Довольно напряженной выглядит ситуация и в Белогорском районе и Ялте – здесь, как и в большинстве медучреждений Симферополя, онлайн запись недоступна в ближайшие две недели.

При этом в остальных субъектах Республики Крым запись на вакцинацию через Госуслуги не просто открыта, но и представлена широким выбором. ФАН составил собственный рейтинг населенных пунктов, исходя из количества свободных мест в очереди за заветной вакциной на сегодняшний день.

Лидером в нем стала Керчь, предоставив 499 мест в электронной очереди. За ней последовали Красноперекопск – 269, Судак – 252, пгт Нижнегорский – 250, пгт Красногвардейский – 154, пгт Ленинский – 129, Алушта – 119, Джанкой – 118, Саки – 100, пгт Раздольное – 97, Феодосия – 77, Армянск – 69, пгт Первомайское – 66, пгт Кировский – 63, г. Бахчисарай – 62, пгт Советский – 60. Менее 50 мест в электронной очереди осталось в поликлиниках Евпатории – 42, Старого Крыма – 28 и Черноморского района – 8.

Напомним, что запись в очередь на вакцинацию от COVID-19 доступна также через WhatsApp-приемные медицинских учреждений, номера которых указаны на официальном сайте Министерства здравоохранения РК. Интересно и то, что 20 января Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал от минздрава не допустить очередей при вакцинации от COVID-19.