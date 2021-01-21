Джаралла рассказал, что ждало бы Крым, если бы в 2014 году он остался в составе Украине

Симферополь, 21 января. Накануне жители Крыма и Севастополя отпраздновали День Республики Крым, а также проведение Крымского референдума от 1991 года, который стал отправной точкой для воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. За годы в составе Российской Федерации полуостров сильно изменился, причем в лучшую сторону.

Однако никто не знает, какая судьба ждала бы Крым, если бы в марте 2014 года Россия не взяла под свою надежную защиту жителей республики и сам полуостров. На эту тему корреспондент ФАН поговорил с крымским политологом Владимиром Джараллой.

«В современной Украине Крым ждали бы кровь и гражданская война. То, что произошло позднее в Одессе, Мариуполе, Днепропетровске, а также боевые действия в Донбассе, все это должно было сначала начаться в Крыму. То есть никакого будущего в составе Украины у Республики Крым не было», ― подчеркнул эксперт.

По его словам, результаты референдума и сам референдум 2014 года являются точкой объединения для всех крымчан.

«Многие из нас воспринимают это как лучшее событие в своей жизни, которым, собственно, оно и было. Потрясающее, ни с чем не сравнимое единение, чувство общности, которое жителей полуострова охватывало тогда, является также своеобразным воспоминанием о том, каким должно быть идеальное общество», ― сказал собеседник издания.

Конечно, можно спорить о том, как Крыму необходимо развиваться в составе России и догонять другие российские регионы, но сам вопрос и само решение не только не подлежат сомнению, но и по-прежнему являются точкой согласия, которая объединяет всех нас, добавил собеседник издания.

«Мы поступили не просто правильно — это была реализованная мечта. Всегда предполагая такую возможность, никто не верил, что могут так сложиться обстоятельства, что это произойдет в течение нашей жизни или нашей памяти», — подытожил крымский политолог Владимир Джаралла.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что слияние Крыма с Украиной было административным и подчинительным.