Ее называют Т-34: школьница из Крыма одолевает соперников в боксе, дзюдо и ММА

Ей всего 12 лет, но она уже победитель первенства России по тайскому боксу. Этот милый ребенок выступает на соревнованиях под прозвищем Т-34. Анастасия Тюнина из Севастополя собирает награды в тайском боксе, дзюдо и ММА и мечтает о профессиональном спорте. Школьница стремится в главный промоушн смешанных единоборств ― UFC. Подробнее ― в материале ФАН.

Несмотря на то, что на первенстве России по тайскому боксу Анастасия Тюнина выступала не в своей весовой категории, а на категорию выше, это не помешало ей одержать победу сначала в первом поединке, а затем и во всех последующих.

За плечами 12-летней спортсменки четыре года тренировок и участие в различных турнирах. Выступает Анастасия Тюнина сразу по нескольким видам единоборств. Основными для себя считает дзюдо и тайский бокс. На свою первую тренировку она пришла в восемь лет, в спорт ее привел отец, который по совместительству ― тренер по тайскому боксу.

После череды побед к юной Анастасии Тюниной прикрепилось прозвище Т-34. Эта девочка не знала поражений и зарабатывала одно золото за другим. На ринге всегда работает первым номером и бросается в атаку с первых секунд.

«Лучшая защита ― это нападение. И я всегда начинаю первая. И сразу смотрю, что делает соперница. Конечно, когда я устаю, я могу поработать и на встречных курсах, побыть на ринге вторым номером. Когда вижу подходящий момент, начинаю свои комбинации», ― рассказывает Тюнина.

Победа на первенстве России стала для Тюниных лишь промежуточным этапом, хотя это уже огромный повод для гордости. В ближайшее время спортсменка и ее тренер будут готовиться к новым стартам ― первенствам Южного федерального округа, а затем и России ― и ждать приглашения в сборную страны, чтобы отправиться на международные турниры.