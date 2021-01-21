ФАН выяснил подробности обысков в одном из департаментов администрации Симферополя

Симферополь, 21 января. Проверку и изъятие документов в Департаменте городского хозяйства администрации Симферополя проводят специалисты управления экономической безопасности и противодействия коррупции, сообщили ФАН источники. Ранее мы сообщали о проведении проверки в департаменте.

Вместе с этим, появившаяся в ряде источников информация о задержании начальника Департамента городского хозяйства Евгения Малярова, не подтверждается. Сейчас он находится на рабочем месте.

«Идет выемка, он с оперативниками», — сообщили ФАН сотрудники администрации, знакомые с ситуацией.

Пока в правоохранительных органах данную информацию не комментируют. ФАН выясняет подробности проводимых действий.