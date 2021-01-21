В одном из департаментов администрации Симферополя начались обыски

Симферополь, 21 января. В Департаменте городского хозяйства администрации крымской столицы проводится обыск. Об этом ФАН сообщили сотрудники администрации. Также идет выемка документов. Сотрудников бухгалтерии и начальника департамента вывели в отдельный кабинет.

«Я опровергнуть или подтвердить ничего не могу, так как нахожусь территориально не там. Но знаю, что какие-то люди в форме, не знаю, что проводят, возможно, следственные действия», — сказал при этом корреспонденту ФАН начальник управления информационной политики администрации Симферополя Андрей Черниченко.

Также источники в администрации сообщили ФАН о задержании кого-то из руководителей. Информация уточняется.