Эксперт назвал объективные причины сокращения штата в госструктурах Крыма

Анонсированные премьер-министром России Михаилом Мишустиным сокращения штата в министерствах и ведомствах в рамках оптимизации дошли и до Крыма. Глава республики Сергей Аксенов создал рабочую группу, которая до 1 февраля должна получить от руководителей исполнительных органов госвласти РК и аппарата Совмина предложения по сокращению на 10% предельной численности их работников.

Политолог, врио председателя Общественной палаты РК Александр Форманчук в эксклюзивном интервью ФАН прокомментировал предстоящую оптимизацию численности госслужащих. По мнению эксперта, процесс пройдет под личным контролем главы республики, но при этом не будет сводиться к простому сокращению штата сотрудников.

«Аксенов всегда требует эффективности. Он всегда недоволен эффективностью, он за то, чтобы сократить аппарат, но при этом, чтобы повысить заработную плату там, где действительно она низкая. Потому что зарплата государственных служащих, особенно на муниципальном уровне, она неприлично низкая», — заявил политолог.

Форманчук подчеркнул, что оптимизация назрела и с точки зрения эффективности и перераспределения заработной платы, потому что это факт, который должен стимулировать эффективность работы управленческих кадров.

«Оптимизация назрела, конечно, и она проводится масштабно. Мы видим, что ее уже провел Мишустин в центральном аппарате. Я думаю, что как раз там появились ориентиры, какие направления требуют усиления управленческими кадрами, а какие становятся чуть ли не лишними звеньями», — подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.

В заключение Форманчук выразил уверенность, что со стороны Сергея Аксенова будет вестись контроль данной управленческой реформы.

О сокращении численности чиновников в ноябре прошлого года объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Штаты аппаратов федеральных органов сократят на 5%, территориальных органов — на 10%. Средства, которые удастся выручить в рамках оптимизации, останутся в фондах оплаты труда. Процесс оптимизации должен завершиться до конца марта.