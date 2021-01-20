Перебравшаяся в Крым москвичка поделилась впечатлениями об отдыхе на полуострове



Переехавшая в Крым москвичка поделилась с корреспондентом ФАН впечатлениями от зимнего отдыха на полуострове.

Екатерина переехала из Москвы в Крым более пяти лет назад и, по ее словам, за все время, что она живет на полуострове, такую снежную зиму она видит второй раз. Сегодня женщина с семьей отправилась на Ангарский перевал, своими впечатлениями она поделилась с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Сегодня мы по-настоящему кайфанули. Совсем недавно мы летали в Москву. Мне кажется, что там, на тот момент, было не так много снега, сколько мы сегодня увидели на Ангарском перевале. Эмоций, конечно, просто масса, особенно учитывая, что там настоящие лесные пейзажи, между деревьями — лесные дорожки, по которым можно кататься. И такого, наверное, нет нигде, а только в Крыму. Нам очень понравилось, мы все просто счастливы!» — рассказала Екатерина.

По сообщению Гидрометцентра, в Крыму с 21 января начнется четырехдневное потепление, а потом снова ожидается снегопад.